Vaccine virker: Langt færre er syge af influenza i år Der er godt nyt til de mennesker, der er vaccineret mod influenza i år. Vaccinen - modsat sidste år - virker.

Dette års influenzavaccine halverer næsten risikoen for at få influenza. Det er konklusionen på et nyt studie, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

»Studiet viser, at vaccination stadig er den bedste forebyggelse, vi har mod influenza. Selv om vaccinen ikke beskytter 100 procent, har den i år næsten halveret risikoen for sygdom blandt de vaccinerede«, siger seniorforsker Hanne-Dorthe Emborg på SSI.

Sidste vinter ramte vaccinen ikke den type influenza, som var i omløb. Derfor var der flere, der blev indlagt, og dødeligheden var større blandt ældre.

Men i år er der mellem 32 og 43 procent lavere risiko for at få influenza, når man er vaccineret.

»Resultatet er noget bedre i år. Sidste år havde vi en meget stærk influenza B, og den vaccinerede vi ikke imod. Det vil sige, at rigtig mange blev syge«, siger Hanne-Dorthe Emborg.

Hun fortæller, at i år er det influenza A, der særligt cirkulerer, og det er den, man med vaccinen har beskyttelse mod.

»Det er rart at få meldt ud, så de, der har en underliggende sygdom og brug for at være beskyttet mod influenza, kan være trygge«, siger Hanne-Dorthe Emborg.

Dette års resultat kan bruges, når der til næste år skal laves en vaccine. Men der er dog en udfordring.

»Problemet med influenza er, at det kan ændre sig rigtig meget fra år til år. Derfor er det nærmest umuligt at forudsige. Man prøver hvert år, men man kan ikke være sikker«, siger Hanne-Dorthe Emborg.

Det er Verdenssundhedsorganisationen WHO, der træffer den endelige beslutning om, hvordan vaccinerne skal produceres.

Resultaterne fra det nye studie er derfor blevet forelagt WHO.

ritzau