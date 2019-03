FN advarer mod vaccinemodstand efter store mæslingeudbrud Ifølge WHO er antallet af mæslingesmittede steget med 50 procent i 2018. Det koster liv, lyder advarslen.

Vaccinemodstand og flere landes passive tilgang til mæslingeudbrud får nu FN's børneorganisation, Unicef, til at slå alarm.

Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er antallet af mæslingesmittede steget med 50 procent i 2018. Det har kostet op mod 136.000 mennesker livet. Mange af de smittede er børn.

Og ifølge Unicef er det en global falliterklæring, at hele 98 lande har registreret en stigning i antallet af smittede i 2018.

»Det er et brat opvågningskald. Vi har en sikker, effektiv og tilmed billig vaccine mod denne meget smitsomme sygdom. En vaccine der har reddet næsten en million liv over de seneste to årtier«, siger Henrietta Fore, direktør i Unicef.

Voldsom stigning i Frankrig

Bare ti lande er ansvarlige for tre fjerdedele af stigningen i tilfælde af mæslinger på verdensplan, lyder det fra organisationen.

Det er blandt andet Frankrig, der har set en voldsom stigning i antallet af børn, der bliver smittet med mæslinger. Også Ukraine, Filippinerne og Brasilien har set store stigninger.

Mæslinger er langt mere smitsom end sygdomme som tuberkulose og ebola, men den er nem at forebygge, da mæslingevaccinen er billig at producere og tilgængelig verden over.

Vaccineskepsis truer global sundhed

WHO erklærede i sidste måned, at vaccineskepsis var på top ti over de største trusler mod den globale sundhed.

Et stigende antal mennesker sætter spørgsmålstegn ved de sundhedsmæssige fordele ved vaccinationer, og flere har uden nogen form for videnskabelige belæg peget på en forbindelse mellem vacciner og autisme hos børn.

Henrietta Fore understreger, at skepsis mod vacciner er ubegrundet, og at manglende vaccination i flere dele af verden har fatale følger.

»Alle disse tilfælde kan forebygges, og alligevel bliver børn smittet selv i dele af verden, hvor der ganske enkelt ikke er nogen undskyldning«.

»Alt for ofte er den egentlige sygdom misinformation, mistillid og passivitet«, siger Unicef-direktøren.

ritzau