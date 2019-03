Ny rapport viser stigning af særlig resistent svamp Det bekymrer ekspert, at der ses en stigning af en særlig resistent svamp. Resistensen skyldes svampemidler.

En særlig type resistent skimmelsvamp er i stigning i Danmark.

Det påviser en ny rapport for første gang, skriver DR Nyheder.

Forskerne har undersøgt udbredelsen af den særlige resistens i svampen Aspergillus fumigatus hos en lille udvalgt gruppe patienter på Rigshospitalet. På ti år er forekomsten fordoblet.

Den findes nu i 3,7 procent af de undersøgte prøver. 109 patienters prøver blev undersøgt - fire af dem havde den særlig resistente udgave af svampen.

Svampen fører ikke til infektion i lungerne for raske mennesker. Men for nogle ganske få svækkede kan svampen udvikle sig til en livstruende lungeinfektion.

Mistanke mod svampemidler

Selv om tallene umiddelbart er små, vækker de bekymring.

Det skyldes ifølge DR Nyheder årsagen til den særlige resistens.

For mistanken rettes mod forbruget af godkendte og lovligt anvendte svampemidler, der indeholder azol. Det er det stof, der virker mod svampen.

I rapporten har en arbejdsgruppe gennemgået eksisterende viden på området. På den baggrund er det ifølge DR Nyheder slået fast, at den særlige type resistens er opstået som konsekvens af anvendelsen af azol-svampemidler i miljøet.

I Danmark bruges azol-svampemidler i miljøet typisk i landbruget ved kornproduktion og i industrien til imprægnering og træbeskyttelse.

Sammenhæng skal undersøges

Der er endnu ikke udført forskning, der undersøger sammenhængen mellem azol-svampemidler i Danmark og problemet med syge patienter, der ikke kan behandles.

Dog er Maiken Cavling Arendrup, der er svampeekspert ved Statens Serum Institut og Rigshospitalet, bekymret for udviklingen.

»Vi er nødt til at være opmærksomme på, hvordan vi bruger disse svampemidler i Danmark«, siger hun til DR Nyheder.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sætter nu gang i et arbejde, der skal samle mere viden. Det skal undersøges, om brugen af azol-svampemidler i Danmark er kilderne til resistens for patienterne.

Det vil miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) også gerne have undersøgt. Han ønsker også en politisk drøftelse. Derfor kalder han ministeren i samråd.

»De azoler, som skaber resistensen ude i miljøet, kommer fra landbrug og industri. Derfor har jeg brug for at diskutere med miljøministeren, om vi kan gøre mere for at forhindre, at aktiviteter i industrien og landbrug skaber en resistent sygdom, som er meget vanskelig at behandle«, siger han til Ritzau.

ritzau