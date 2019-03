Spørg Bente Klarlund: Fiskeolie virker blodfortyndende, men giver ikke færre tilfælde af hjertesygdomme

FOR ABONNENTER

Birgit Frederiksen: Min mand og jeg tager fiskeoliekapsler hver dag i den tro, at det har en blodfortyndende effekt i lighed med f.eks. børnemagnyl. Det blev vi bekræftet i for nylig, da min hudlæge i forbindelse med et mindre hudkirurgisk indgreb anbefalede mig at holde pause i 14 dage før indgrebet for at mindske blødningsrisikoen. Hvordan kan det mon hænge sammen med det, du skriver om fiskeolies effekt (16. februar)?