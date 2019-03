Den syge på Fanø: Skal de kronisk trætte træne?

»Man skal passe meget, meget på med at tro, at kritik af videnskabelige studier er det samme som, at studierne overhovedet ikke kan bruges til noget. Og det, synes jeg, medier og andre nogle gange gør sig skyldige i. Det akademiske liv er sådan, at alle studier, så snart de publiceres, bliver kritiseret af fagfolk for, hvad der kunne være gjort anderledes. Det er videnskabens væsen. Men derfor kan det sagtens fortsat være den bedste viden om et område, der findes. Og det gælder også de otte studier om træning til kronisk træthedssyndrom, som ligger bag Cochrane-reviewet«, siger Søren Brostrøm.

Han kalder det største studie bag gradueret træning – det voldsomt kritiserede Pace-studie fra 2012, der blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet – for »det største og bedste evidensgrundlag for gradueret træning og kognitiv adfærdsterapi«.

»Jeg synes faktisk, den voldsomme kritik af studierne, især Pace-studiet, næsten har gjort dem stærkere, fordi forfatterne har forklaret og forsvaret kritikken rigtig flot. De har på intet tidspunkt sagt, at studierne er perfekte, eller at der ikke kan tages forbehold. Og det er en del af det akademiske miljø at stille sig op over for sine fagfæller og forholde sig til kritik. Det styrker videnskaben på området«, siger Søren Brostrøm.

Han understreger, at der på verdensplan er ni offentliggjorte anerkendte definitioner af kronisk træthedssyndrom/ME, hvorfor området er komplekst.

»Jeg vil gerne advare mod dem – eksempelvis en norsk professor, som Politiken har talt med – der anbefaler behandlinger som eksempelvis meget langvarig isolation i helt lydtætte rum. Det har aldrig været dokumenteret i videnskabelige studier som værende effektfuldt, det er alene en udokumenteret hypotese«.

Sundhedsstyrelsen fastslår, at fysisk inaktivitet og lange sengelejer er »yderst skadeligt«.

»Der findes ingen sygdomme overhovedet, heller ikke kronisk træthedssyndrom, hvor det er dokumenteret, at sengeleje og fysisk inaktivitet er både godt og sundt«, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen fastslår, at den naturligvis læner sig op ad den mest solide evidens, hvortil Cochrane-review hører.