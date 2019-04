Lettet mor: Tungeklip fik bugt med barnegråd og dårlig ånde

Danske børnelæger advarer mod en ny tendens, hvor forældre tager til udlandet for at få klippet det bagerste tungebånd hos deres børn. Marie Johannesen har gjort det og er godt tilfreds. En hollandsk kirurg forstår ikke den danske bekymring, og nu går Sundhedsstyrelsen ind i sagen.

Hun kunne høre det på sin datters synkelyd.

»I det øjeblik begyndte hun at skrige. Lå hun ned, rallede hun. Og så skreg hun. Hendes refluks var mest udtalt i bestemte timer på dagen. Derfor havde jeg et skema i barslen, jeg vidste, hvornår anfaldene kom«.

Marie Johannesen er 29 år, bor i Greve og er uddannet inden for den finansielle verden. Det er hendes andet barn, hun taler om – en pige, der nu er to år – og en barselstid, der var alt andet end fredelig.

»Hun havde silent reflux, hvor mavesyren kører op og ned i spiserøret. Med anfald, hvor hun græd og græd. Hun sov højst 40 minutter ad gangen. Det var op ad bakke. Jeg droppede meget hurtigt min mødregruppe, for jeg kunne ikke have faste aftaler. Så det var ikke en hyggelig barsel på Baresso«, fortæller Marie Johannesen.

Lægerne havde kun medicin at tilbyde. Og de sagde, at datteren ville vokse fra det.

»Men jeg følte, det ikke var nok. Jeg begyndte at undersøge sagen på nettet. Og fandt en tungebåndsgruppe på Facebook«, siger Marie Johannesen.

Gruppen skrev blandt andet om refluks, og hvordan det kunne skyldes et stramt tungebånd – og at noget, der blev kaldt et dybt klip, ville kunne afhjælpe problemet.

»Der var kun 44 medlemmer af gruppen dengang. Men jeg kom i kontakt med dem og fik hjælp«, siger Marie Johannesen.

Hun tog billeder af sin datters tunge og sendte dem til den hollandske tandlæge og implantatkirurg Kirsten Slagter – en ekspert, gruppen henviste til. Men Marie Johannesen syntes, det var lidt voldsomt at skulle rejse helt til Holland for at få gjort det, der blev anbefalet: at få klippet sin datters tungebånd. Ikke som man ser det gjort på små børn forrest på tungebåndet, men på det, der kaldes det bagerste tungebånd – der hvor tungen sidder fast i undermunden.

»Jeg ringede til 20 øre-næse-hals-læger – jeg ringede helt til Nordjylland for at finde en, der ville foretage indgrebet. Nogle af dem syntes, jeg var lidt skør. En af dem sagde, at man skal passe på, man ikke opfinder noget i desperation for at hjælpe sit barn. Det var den sidste, jeg ringede til. Og det gik op for mig, at jeg ikke ville kunne få hjælp i Danmark«, siger Marie Johannesen.

Ukendt område

Omkring 200 danskere vælger hvert år at få foretaget frenotomi, et klip af det bagerste tungebånd eller et dybt klip, som det også kaldes, på Kirsten Slagters privatklinik i Holland. Det er den første klinik i Europa, der specialiserer sig i frenotomi.

Det koster omkring 1.600 kroner – hvilket svarer til det, hollænderne betaler, men de får det dækket over sygesikringen. Dog er det ikke en behandling, myndighederne anbefaler, hverken i ind- eller udland, og indgrebet er kontroversielt i både Holland, Danmark og andre steder i Europa.

»For babyer kan det forbedre deres evne til at die eller sutte på flaske. For større børn kan det hjælpe med spise- eller taleproblemer. For voksne er det holdningsproblemer og kysseproblemer. Det handler om at afklare, om det påvirker dagligdagen negativt«, siger Kirsten Slagter.

Fra Dansk Pædiatrisk Selskab tager vi klart afstand fra at man skærer og klipper i spædbørn uden velovervejet behov og evidens for at det hjælper barnet væsentligt Dansk Pædiatrisk Selskab

»Hvis en baby eller et barn har det fint uden mange problemer, så er tungebåndet ikke stramt, og de har ikke brug for behandling. Men hvis man ser meget kompensationsadfærd – som at sluge luft, holdningsproblemer og så videre – så er det godt, at en specialist kan tjekke, om alt er, som det skal være i munden«, siger hun.

Marie Johannesen og hendes mand tog beslutningen om at tage ned til Kirsten Slagters klinik i Holland.

Selve indgrebet gik let, og kort tid efter var familien på vej hjem igen.

»På vej hjem fra Holland sov min datter for første gang halvanden time. Jeg måtte tjekke, om hun trak vejret. Kunne det virkelig passe! Indtil da havde hun kun sovet 40 minutter ad gangen. Virkningen var nærmest øjeblikkelig«, siger Marie Johannesen.

Danske læger er skeptiske

Neonoatologudvalget under Dansk Pædiatrisk Selskab, som er sammenslutningen af danske børnelæger, mener, debatten om det bagerste tungebånd er »meget problematisk«, fordi der ingen evidens er for, at indgrebet er harmløst.

»Fra Dansk Pædiatrisk Selskab tager vi klart afstand fra at man skærer og klipper i spædbørn uden velovervejet behov og evidens for at det hjælper barnet væsentligt«, skriver de i en fælles udtalelse.

Formand for Danske Øre-næse-halslægers Organisation stiller sig på linje med børnelægerne:

»Vi er helt enige i, at evidensen ikke er fyldestgørende«, siger formand Thomas Qvist Barrett i en skriftlig kommentar.

Også Ida Donkin, læge og bestyrelsesmedlem hos den frivilligt drevne oplysningsportal laegerformidler.dk, er skeptisk over for indgrebet.

»Det er svært at tale om, for der hersker forvirring om, hvad det bagerste tungebånd er. Vi har længe kunnet lave et lille klip forrest i tungebåndet, hvis man vurderede, at det var stramt, og at det var årsag til problemer med amning«, forklarer hun.

»Men på internettet har fortællingen om stramt tungebånd fået sit eget liv helt uden om sundhedsfaglig anbefaling, og på hospitalerne møder vi flere og flere forældre, der bekymrer sig for, om tungebåndet er for stramt, og som ønsker at få det klippet på basis af symptomer, vi læger vurderer er helt normale«, siger Ida Donkin.

Hvor det bagerste tungebånd er, forklarer hun således:

»Rækker du tungen ud, så kan du se en væg, der går helt ned i rodbunden. Nogle mener, det kan være stramt inde bag der, hvor du ikke kan se – det er det, mange kalder ’det bagerste tungebånd’«.

Og mens Facebook-gruppen om stramt tungebånd for få år siden kun havde 44 følgere, har den nu over 2.600. Det bekymrer læger som Ida Donkin. Fænomenet har også sin egen hjemmeside.

»På hjemmesiden stramttungebånd.dk findes lister over 40 symptomer, som de mener kan tilskrives det her stramme tungebånd. Symptomer som at baby hikker eller savler mere, hvilket er normale symptomer i lægers øjne«.

Ida Donkin mener, man risikerer at forvirre nybagte forældre i en sårbar tid.

»Har man en nyfødt derhjemme, som græder, og amningen er svær, så leder man med lys og lygte efter løsninger. Og der er et kæmpe marked af folk, der byder sig til, som desværre er med til at sygeliggøre noget, der er normalt. For alle børn er født med umodne tarme, og det er en helt normal del af deres udvikling, at de græder i den første tid«, siger hun.

Faktisk er der en kurve for, hvornår babyer græder mest:

»Børn begynder at græde mere i femte og sjette uge. Det topper i uge otte, og fra uge tolv begynder de at finde ro. Det er ofte mellem uge seks og tolv, at folk søger alternativ behandling. Og har man så været i behandling i et par uger, så holder symptomerne op. Så tror man, det var behandlingen, mens det i virkeligheden naturligt er gået over af sig selv«, siger Ida Donkin.

I mellemtiden risikerer man ifølge Donkin at påføre børnene unødige risici.

»Det er svært at finde rundt i, hvem man skal stole på. Og folk vil gerne være proaktive. Det gør, at man udsætter børnene for unødige behandlinger, der ikke er dokumenteret effekt for – og som kan have uheldige bivirkninger«, siger hun.