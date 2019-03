Løkke vil have dyrere cigaretter, men først efter valget

Statsministeren siger i et interview, at Folketinget på den anden side af valget må beslutte prisen på tobak for at forebygge rygning. »Det er gevaldigt ukonkret«, lyder en reaktion.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), erklærer sig klar til at skrue på afgiften på cigaretter, men partiformanden kommer ikke nærmere ind på, hvad han mener, at prisen på tyve smøger skal være.

Og under alle omstændigheder skal vi om på den anden side af det kommende valg, før Folketinget kan træffe en beslutning om det, lyder budskabet fra Løkke i et interview med magasinet Mandag Morgen.

»Vi skal om på den anden side af valget. Men på det tidspunkt er Folketinget nødt til at træffe nogle beslutninger om for eksempel prissætning på tobak. Det er jo et rent folketingsanliggende. Man kan jo ikke bare beslutte på Læsø eller Langeland at sætte prisen op på tobak«, siger Løkke i interviewet, hvor hovedtemaet er den stort anlagte sundhedsreform.

Stigning for første gang i to årtier

Kort efter nytår viste den årlige undersøgelse af befolkningens rygevaner, at for første gang i to årtier er der en signifikant andel af danskerne, som ryger. Mens 21,1 procent af befolkningen røg i 2016, var andelen sidste år steget til 23,1 procent. Det svarer til en vækst på 9,5 procent på to år. De seneste to årtier har små sporadiske stigninger afbrudt et generelt fald, men nu er der statistisk sikkerhed for, at kurven over rygerandelen er knækket opad, lød det fra Sundhedsstyrelsen, der sammen med Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står bag undersøgelsen.

De nye tal fik et kor af fagfolk til at forstærke deres budskab til regeringen om at hæve prisen på cigaretter markant. De pegede på, at højere priser er det mest effektive redskab til at få andelen af rygere til at falde. Især de unge er påvirkede af prisen, og højere pris vil således afholde flere unge mennesker fra at få en dårlig og farlig vane tidligt i livet. Hvis prisen steg med 50 procent til 60 kroner, ville forbruget af cigaretter blandt unge falde med 75 procent.

I Statens Institut for Folkesundhed siger direktør Morten Grønbæk, at Løkkes udtalelse er »positiv«, men han efterlyser i samme åndedrag et mere præcist udspil fra det største regeringsparti.

»Det er gevaldigt ukonkret. Hvis det kun bliver en stigning på tre kroner, som da Socialdemokratiet var i regering, får det ingen betydning. Sådan et beløb forsvinder i vrimlen. Prisen skal have et ordentligt nøk opad for, at det virker«, siger han.

Årligt dør over 13.000 danskere af sygdomme, der er relateret til rygning, hvilket gør tobak til den største enkeltstående dødsårsag, som vi kan gøre noget ved.

I Folketinget er der bred enighed om at hæve prisen på cigaretter. Alle partier, bortset fra Liberal Alliance, går ind for øgede afgifter på tobak, men partierne er ikke enige om, hvad en pakke skal koste. En række partier, blandt andre SF og de konservative, foreslår 60 kroner, mens de radikale går længst med sit forslag om, at en pakke skal koste 90 kroner som i Norge, der har oplevet, at andel unge rygere er faldet markant i takt med, at prisen er gået op.

Intet konkret bud fra S og V

Som de to eneste partier har Socialdemokraterne og Venstre ikke meldt konkret ud, hvad de mener, at en pakke skal koste, og med statsministerens udtalelse til Mandag Morgen tyder det altså på, at vi skal om på den anden side af sommerferien, før spørgsmålet kommer på dagsordenen i Folketingssalen.

Politiken har i januar forgæves forsøgt at få sundhedsminister Ellen Trane Nørby og skatteminister Karsten Lauritzen til at komme med deres bud på, hvad en pakke cigaretter skal koste.

Morten Grønbæk siger, at Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at prisen skal op på 90 kroner, men tilføjer, at en stigning til 60 kroner også vil have en betydning for forbruget af cigaretter.