Dokumentation: Tre citater, hvor Løkke ønsker dyrere cigaretter

Statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, ønsker afgiften på tobak hævet. Men han er i regering med et parti, der ikke vil.

Flere danskere ryger, og stort set alle partier er klar til at hæve afgiften på cigaretter for at afholde især unge fra den farlige vane. Men internt i regeringen har der længe været uenighed. På den ene side mener de konservative, at prisen skal op fra de nuværende 40 kroner til 60 kroner. På den anden side afviser Liberal Alliance enhver tanke om at regulære folks rygning med hævede afgiften.

Midt imellem står Venstre. Isoleret set ønsker partiet højere priser som led i ambitionen om en røgfri generation i 2030, men har dog ikke sat beløb på. Lars Løkke Rasmussen har i flere interview gennem det seneste år fortalt om sin egen holdning. Her er tre eksempler:

Løkke i interview med Dagens Medicin, 23. februar 2018:

»Grundlæggende har jeg det synspunkt, at cigaretter ud fra et forebyggelseshensyn godt må være dyrere. Men jeg er statsminister for en regering, der består af en koalition af forskellige partier, og det er ikke regeringens politik at øge cigaretpriserne«.

Løkke i podcast med Altinget, 18. januar 2019:

»Vi har sat den målsætning, at vi skal have en røgfri generation i 2030. Hvis man iagttager dansk politik udefra, kan man se, at i den her regering, i den sammensætning den har nu, er der nogle ideologiske barrierer. Jeg ved godt, hvad jeg personligt mener om den sag, men det har bare ikke rigtig noget med det her at gøre [...] Jeg vil tro, at vi kommer til at tale om det her senere. Både i valgkampen og efter«.

Løkke i interview med Mandag Morgen 18. marts 2019:

»Vi skal om på den anden side af valget. Men på det tidspunkt er Folketinget nødt til at træffe nogle beslutninger om for eksempel prissætning på tobak. Det er jo et rent folketingsanliggende. Man kan jo ikke bare beslutte på Læsø eller Langeland at sætte prisen op på tobak. Så der er noget forebyggelse i reformen. Og der er noget forebyggelse fuldstændig ved siden af reformen«.