Efter DF's otte kroners prisløft: »Det her er præcis, hvad jeg havde frygtet«

Dansk Folkeparti foreslår, at prisen på cigaretter bliver løftet med otte kroner på fire år. Men det er helt utilstrækkeligt, siger fagfolk. DF selv mener, at forslaget er afbalanceret. Med et kæmpe prishop vil rygere med få lav indkomst ikke have råd til sund mad, siger sundhedsordfører.