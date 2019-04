Spørg Bente Klarlund: Unge og voksne kan godt undvære mælk og få kalcium fra spinat og broccoli

Anonym: To helsidesannoncer med argumenter mod at drikke mælk stod i Politiken 12. marts. Hvorfor mon? Mælk har været en stor gruppe danskeres daglige fødevareindtagelse som en let og billig kilde til protein, vitamin B2 og B12 og især kalcium til knoglerne. Få bliver allergiske over for mælk, men inden 3-års alderen er de fleste vokset fra den. Livet med mælkeallergi er meget besværligt, da mælk indgår i talrige ernæringsprodukter. Men hvad er egentlig status over nytteværdien og ulemperne ved mælk?

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen:Når mit job af og til fører mig til Japan, bemærker jeg, at det ikke er til at opdrive et stykke ost til morgenmaden. Og det er svært at få noget, der bare ligner en caffelatte. Det samme gælder for de fleste lande uden for Nordeuropa og Nordamerika. Den simple forklaring er, at størstedelen af klodens voksne befolkning kun tåler mælk i små doser. Lad dette stå som baggrund for en diskussion af dagens mælkedebat. Er de danske mælkeanbefalinger et udtryk for mejeriernes hjernevask af befolkningen? Er mælkedrikning svaret på vor tids livsstilsproblemer? Har veganerne ret i, at man sagtens kan leve sundt uden mælk?

Det vigtigste først: Spædbørn skal have modermælk. Hvis amningen er gået i stå, skal barnet have modermælkserstatning. Hvis der er mistanke om, at et spædbarn ikke tåler modermælkserstatning, eller hvis familien ønsker at leve vegansk, er det vigtigt, at barnet får tilskud af vitamin B12, og det anbefales, at familien får råd af en klinisk diætist.

Når barnet kommer i den alder, hvor det ikke længere kun får modermælk, kommer diskussionen om de officielle mælkeanbefalinger. Fødevarestyrelsen anbefaler en kvart til en halv liter magre mælkeprodukter dagligt for børn over 3 år og voksne. Det er primært mælkens kalcium og risikoen for skøre knogler, der forklarer anbefalingen. Men mælken har jo ikke monopol på kalcium. Større børn og voksne kan med omtanke skrue ned for de anbefalede mælkemængder eller helt undvære mælkeprodukter og supplere kosten med andre kalciumholdige produkter, ikke mindst mørkegrønne bladgrønsager, f.eks. spinat, grønkål og broccoli.

Mælkeallergi, hvor barnets immunsystem reagerer mod de proteiner, der er i komælken, forekommer hos 2-3 procent af alle spædbørn i løbet af det første leveår, men halvdelen vokser fra mælkeallergien i løbet af det næste leveår. Mælkeallergi viser sig som opkastning og diarré, høfeber med symptomer fra øjne og næse, astma eller eksem. Men sådanne generelle symptomer fra mavetarmkanalen kan have andre årsager, og diagnosen ’mælkeallergi’ kræver en ekspert indover. Hvis man har fået konstateret komælksallergi, tåler man ikke uhomogeniseret og upasteuriseret mælk, stalddørsmælk eller økologisk mælk. Man tåler heller ikke mælk fra andre dyr, for proteinerne i f.eks. ko-, gede- og fåremælk ligner hinanden.

Tilbage til Japan og det forhold, at japanere som de fleste andre voksne på kloden kun tåler mælk i små doser. Det skyldes laktoseintolerans: at man ikke kan optage mælkesukker (laktose) fra tarmen. Der er tale om en ikkeallergisk fødevareoverfølsomhed. Hvis man har laktoseintolerans, kan man få mavesmerter, når man drikker mælk. Det er ubehageligt, men aldrig farligt.

Alle små børn har en god evne til at optage mælkesukker. I løbet af opvæksten nedsættes denne evne. I Nordeuropa og i Nordamerika har den største del af den voksne befolkning bevaret evnen til at optage mælkesukker. I Danmark findes laktoseintolerans især hos personer med anden etnisk baggrund end dansk. Man kan gisne om, hvorvidt evolutionen har sikret evnen til at optage mælk hos små børn, fordi mælk er godt for dem. Og måske har voksne på den nordlige halvkugle bevaret evnen til at optage mælk, fordi vi ikke så nemt har adgang til andre kalciumholdige fødevarer. Men det er og bliver gisninger.