Socialdemokratisk profil om høj afgift på cigaretter: »En ekstra omkostning, som er en lille smule vanvittig«

Vi skal i første omgang tage andre redskaber i brug end hævede afgifter for at forhindre børn og unge i at begynde med at ryge, siger Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil. Høj afgift på cigaretter vender den tunge ende nedad og rammer de socialt udsatte hårdest, påpeger hun.

Mens alle øvrige partier i Folketinget efterhånden har meldt ud, hvad de mener om at hæve afgiften på cigaretter for at forhindre børn og unge i at ryge, har det været svært at få et klart svar på, hvad holdningen til den sag er hos landets største parti, Socialdemokratiet.

Men forleden under en debat i DR-programmet Aftenshowet kom en tydelig tilkendegivelse fra en af partiets stærke profiler frem mod valget. Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde det klart, at der er en række andre redskaber, der skal tages i brug, inden det kan komme på tale at hæve prisen på 20 smøger. Hun forholdt sig i programmet skeptisk over for at løfte afgiften markant.

Pris på cigaretter Det mener partierne En pakke med 20 cigaretter koster i dag ifølge Skatteministeriet i snit 40 kroner. Her er, hvad partierne mener, en pakke skal koste.

Enhedslisten: 60 kroner

SF: 60 kroner

Alternativet: 80 kroner

De radikale: 90 kroner

De konservative: 60 kroner

Dansk Folkeparti: 48 kroner (om fire år)

Venstre: Prisen skal op, intet konkret bud

Liberal Alliance: Vil ikke røre afgiften

Socialdemokratiet: ? Vis mere

»Jeg tror, man skal starte med at tage alle de andre redskaber ned fra hylden. Der er masser af redskaber, som man anvender i andre lande, som vi ikke bruger i Danmark«, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil i Aftenshowet.

Højere pris og færre unge rygere i Norge

Hun nævnte i den forbindelse at indføre neutrale cigaretpakker, hvor pakkerne ser ens ud med samme grafik uden særlige kendetegn som logoer. Og hun nævnte at gemme cigaretterne væk under disken i butikkerne, så de ikke er synlige og frister kunderne. Denne metode har en lang række supermarkeder allerede gjort frivilligt eller er i gang med det. Hun nævnte endelig at lave flere røgfrie miljøer, som er »enormt effektive i vores hverdag«.

En stribe fagfolk har i årevis plæderet for, at en markant højere pris på en pakke cigaretter er det mest effektive redskab for at forhindre børn og unge i at ryge. De har navnlig henvist til Norge, hvor en pakke koster 90 kroner mod i snit 40 kroner i Danmark. I Norge ryger tre procent af de 16-24-årige dagligt, i Danmark er det fem gange så mange, 15 procent. Det var denne pointe, som Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing fremførte i debatten, hvorefter studieværten spurgte Rosenkrantz-Theil, hvorfor man ikke hæver prisen til 90 kroner, når det virker i andre lande? Til det svarede socialordføreren:

»Fordi vi har en række andre redskaber, vi ikke har taget i anvendelse endnu«.

Debatten i Aftenshowet mandag var ansporet af, at Venstres formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen samme dag i et interview med Mandag Morgen sagde, at »vi skal om på den anden side af valget. Men på det tidspunkt er Folketinget nødt til at træffe nogle beslutninger om for eksempel prissætning på tobak. Det er jo et rent folketingsanliggende«.

Venstres formand har ved flere lejligheder sagt, at han ud fra et hensyn til forebyggelse gerne ser prisen hævet. Mens de konservative har foreslået 60 kroner, har det tredje regeringsparti, Liberal Alliance blankt afvist at hæve afgiften. Enhedslisten, SF, Alternativet og de radikale har foreslået henholdsvis 60, 60, 80 og 90 kroner som prisen for en pakke, mens Dansk Folkeparti forleden foreslog en mindre prisstigning på to kroner fire år i træk, hvilket vil bringe prisen op på knap 50 kroner.

Midt i det hele står altså Socialdemokratiet, hvor sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen i januar sagde, at »en prisstigning er ikke fremmed for os«. Ordene faldt, da årets undersøgelse af rygevaner for første gang i to årtier viste en signifikant stigning i andelen af danskere, der ryger. Siden har han sagt, at partiet endnu ikke har drøftet, hvornår det skal drøfte afgift på cigaretter.