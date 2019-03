Ti minutters interview gav intet svar på, om Socialdemokratiet vil hæve afgift på smøger

Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil udtrykte i DR-programmet Aftenshowet forleden skepsis over for at sætte afgiften på cigaretter markant i vejret, da det vil ramme hårdest blandt socialt udsatte, som har problemer nok i forvejen.

Det var et af de klareste udsagn længe fra partiet i debatten om en afgiftsstigning, og meldingen var interessant, da Socialdemokratiet er landets største parti, og da et kor af eksperter anbefaler politikerne at hæve afgiften markant, så en pakke koster op mod 90 kroner som i Norge modsat i dag, hvor en pakke i snit koster 40 kroner.

Pris på cigaretter Det mener partierne En pakke med 20 cigaretter koster i dag ifølge Skatteministeriet i snit 40 kroner. Her er, hvad partierne mener, en pakke skal koste. Enhedslisten: 60 kroner

SF: 60 kroner

Alternativet: 80 kroner

De radikale: 90 kroner

De konservative: 60 kroner

Dansk Folkeparti: 48 kroner (om fire år)

Venstre: Prisen skal op, intet konkret bud

Liberal Alliance: Vil ikke røre afgiften

Socialdemokratiet: ? Vis mere

Hævede afgifter på tobak er det mest effektive redskab for at forhindre, at børn og unge begynder at ryge, peger eksperterne på. I Norge ryger tre procent af de 16-24-årige dagligt, i Danmark er det 15 procent.

Vi spurgte derfor Pernille Rosenkrantz-Theil, om hun ville uddybe og forklare nærmere i et interview med Politiken. Det kunne nemlig lyde, som om S slet ikke ønsker at hæve afgiften på cigaretter. Men hun ønskede ikke at stille op og gav bolden videre til partiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, som vi gennem et ti minutter langt interview forsøgte at få et klart svar fra:

Hvad vil Socialdemokratiet?

»Vi vil i hvert fald, at børn og unge skal lade være med at ryge. Det er vores stærke fokus og har været det længe. Det er her, at vi fra Socialdemokratiets side har et meget stort ansvar«.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil en prisstigning til 60 kroner for en pakke betyde en 75 procent nedgang i forbruget af cigaretter blandt unge. Vil I hæve afgiften på cigaretter?

»Vi ved godt, hvad der bliver sagt om, hvad der virker - også fra Forebyggelseskommissionens side for nogle år siden. Der er ikke bare en ting, der virker, der er mange ting, som vil have en effekt, især på børn og unge«.

Men vil I hæve afgiften?

»Vi vil indføre neutrale cigaretpakker, og vi vil have tobak ned under disken, vi vil skærpe kontrollen med detailhandlen, og vi vil indføre en tobaksbevilling. I forhold til tobaksafgiften ved vi, at prisen spiller en rolle, men vi ved også, at hvis vi hæver prisen - jo højere prisen bliver, så vil den ramme socialt skævt blandt de ældre rygere. Det er de ting, vi skal sørge for at få balanceret rigtigt«.

Prisen spiller en rolle

Hvad betyder det, at den kommer til at ramme socialt skævt?

»Det er mønsteret i, hvem der ryger tobakken i Danmark. Vi ved, at tobakspriserne spiller en rolle. De spiller en rolle i forhold til børn og unge. Vi er klar over, at de er prisfølsomme. Men vi ved også, at højere priser vil ramme socialt skævt blandt ældre rygere. Det er det balancepunkt, vi i Socialdemokratiet tager hensyn til«.

Hvorfor er det er problem, hvis en hævet afgift på cigaretter rammer socialt skævt?

»Vi er et parti, der gerne vil tage sociale hensyn bredt i vores samfund«.

Men jeg mangler stadig et svar på, om I som parti er interesseret i at hæve afgiften på cigaretter?

»Vi har sagt, at vi vil tage ikke bare et, men en hel håndfuld af initiativer, og at vi vil gå rigtig langt for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Jeg har nævnt punkterne for dig, som vi har skrevet i en vedtagelsestekst sammen med de andre røde partier. Det er et rigtigt stærkt signal i forhold til, hvad man kan forvente, at der bliver gjort af samlet indsats for at dæmme op for, at børn og unge desværre i højere grad har en tendens til at begynde at ryge. Det ser vi på med rigtig stor alvor. Vi ved også, at tobakspriserne spiller en rolle. Det er vi klar over«.

Blandt de punkter hørte jeg dig ikke sige, at I vil hæve afgiften på cigaretter?

»Nej, det er også rigtigt. De punkter var neutrale cigaretpakker, tobak under disken, en skærpet kontrol med detailhandlen og en tobaksbevilling. Det er vi blevet enige med de andre røde partier om i en vedtagelsestekst. Det er et rigtigt stærkt signal om, at vi vil gå rigtig langt i forhold til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge«.

Men har Socialdemokratiet taget en aktiv beslutning om, at I ikke vil hæve cigaretpriserne?

»Vi har ikke haft nogen aktiv beslutning, når du spørger på den måde om, hvad tobak skal koste i fremtiden«.

Har I besluttet, om I skal have sådan en diskussion?