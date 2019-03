Christine gik i overgangsalderen som 29-årig single

Overgangsalder er sådan noget, som de fleste kvinder oplever, når de er omkring 50 år.

Christine Bylod Jessen fra Aarhus mødte den dog allerede som 29-årige.

Det skriver DR Østjylland.

Her fik hun at vide, at hendes menstruation udeblev, fordi hun var ved at gå tidligt i overgangsalderen.

»Det var lidt af en mavepuster«, fortæller hun.

En til to procent af alle kvinder går tidligt i overgangsalderen, hvilket vil sige, før de er fyldt 40.

Det har store konsekvenser. Både for kvindernes muligheder for at få børn og for deres sundhed og hvor mange år de kan regne med at leve i.

Christine Bylod Jessen besøgte derfor fertilitetsklinikken i Horsens, hvor der var endnu en rystende melding til hende.

»Det var lidt her og nu, hvis jeg skulle have børn. Det så ikke særlig godt ud, og hun gav mig et halvt års tid, så det var ikke skide gode meldinger. Jeg var single og boede i en etværelses i Aarhus, så planen om børn var ikke i den nærmeste fremtid på det tidspunkt«.

Var langt nede psykisk

Overlæge på fertilitetsklinikken Ulla Breth Knudsen fortæller, at 15 procent af deres behandlinger for barnløshed sker, fordi kvinderne har få æg på grund af tidlig overgangsalder, og så skal det gå hurtigt.

»Der bliver vi noget insisterende på, at du ikke skal komme igen om et år eller to og sige, at nu vil du have børn, for så har du taget beslutningen om, at du ikke får dine egne børn. Det er rigtig hårdt at få sådan en besked«, siger hun.

Christine Bylod Jessen måtte derfor tænke hurtigt, og hun valgte at forsøge at blive gravid med insemination fra en anonym sæddonor.

»Det har været vildt hårdt både psykisk og fysisk«, siger Christine Bylod Jessen til DR Østjylland.

De første to gange gik det nemlig skidt, og der var ikke nogen baby i maven.

»Jeg tror ikke, at jeg har været så langt nede psykisk, som jeg var efter andet forsøg i foråret sidste år. Jeg tror heller ikke, at hormonerne gør noget godt for det, men jeg gik med tankerne om, at det ikke vil lykkes«, siger hun.

Men tredje gang er som bekendt lykkens gang, og 4. marts i år blev lille Lærke født.

»Jeg er overhovedet ikke i nærheden af at fortryde noget, for hun er så fantastisk, siger den nybagte mor«.

Bliver overraskede over tidlig overgangsalder

Christine Bylod Jessen blev mor som 31-årig, men for nogen er det sidste udkald meget tidligere, siger overlæge Ulla Breth Knudsen.

Ofte bliver patienterne overraskede over den tidlige overgangsalder, og de bliver som regel tilbudt reagensglasbehandling fra begyndelsen.

»Det tidligste, jeg har set, var en kvinde, som gik i overgangsalderen som 21-årig. Det mest effektive og vores råd vil være, at hvis man er lav i æggestokreserven, så skal vi til at være effektive med reagensglasbehandlingen«, siger overlægen.

Christine Bylod Jessen er i dag flyttet i en toværelses lejlighed, og drømmen om en større familien lever stadig.