Klarlunds klumme: Med elløbehjul risikerer vi, at folk holder op med at cykle

I denne uge var jeg vidne til to børn, der på elektrisk løbehjul i høj fart slingrede gennem et stort kryds i København, mens de filmede begivenheden undervejs. De elektriske løbehjul er med andre ord kommet til byen, hvor de slutter sig til andre små motoriserede køretøjer, f.eks. de elektriske skateboards. Disse køretøjer blev tidligere betegnet som legetøj, men er nu lukket ud i trafikken til bekymring for bl.a. Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet og Cyklistforbundet.

Flere eldrevne køretøjer på de betrængte cykelstier kan skabe utryghed for andre end de mest hårdføre cyklister

Det gode ved de elektriske løbehjul er, at de fylder mindre, larmer mindre og er mere klimavenlige end biler. Spørgsmålet er dog, om løbehjulet kommer til at erstatte bilen. Mon ikke der snarere er tale om, at de små motoriserede løbehjul med en hastighed på 20 km/t. erstatter cykling og gang og dermed kommer til at bidrage til en uheldig udvikling fra aktiv til passiv transport?

En anden bekymring er, om en stigende forekomst af små motoriserede køretøjer på cykelstierne fortrænger dem, der kæmper sig frem ved pedalkraft. Flere eldrevne køretøjer på de betrængte cykelstier kan skabe utryghed for alle andre end de mest hårdføre cyklister. Man kan derfor frygte, at børnefamilier, ældre medborgere og andre får et forståeligt argument for at fravælge cyklen som dagligt transportmiddel.

Skadestuerne i København har allerede set resultaterne af de første ulykker, men der er ingen instans, hvortil lægerne kan indrapportere løbehjulsulykkerne, så det er vanskeligt at evaluere, hvor mange der kommer til skade. Ingeniøren skriver, at i USA er mere end 1.500 patienter blevet behandlet for skader som følge af kørsel på elløbehjul. Det reelle tal formodes dog at være højere. Skaderne omfatter alvorlige hovedskader som hjernerystelse og kraniebrud. I Frankrig blev 5 dræbt og 284 såret på rulleskøjter og løbehjul i 2017. Det har fået bystyret i Paris til at overveje krav om kørekort til elløbehjul, mens en dødsulykke efter et sammenstød, der involverede et elløbehjul, betød, at bystyret i Madrid sidste år helt forbød løbehjulene.

Righoldig videnskabelig litteratur fortæller os, at aktiv transport i form af gang eller cykling er godt for vores fysiske og mentale sundhed. De nye små motoriserede køretøjer må alt andet lige betyde, at folk rører sig mindre. Samtidig øges risikoen for ulykker. Spørgsmålet er derfor, om man har tænkt sig tilstrækkeligt grundigt om, før man lukkede de nye køretøjer ud i trafikken.