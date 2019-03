Blå blok vil reformere sundhedsvæsenet: Her er hovedpunkterne i regeringen og DF's nye aftale

En styrket psykiatri. Der skal etableres endnu flere pladser til de mest syge psykiatriske patienter end allerede aftalt. Der afsættes 60 millioner oven i de 70 millioner, der er afsat på finansloven for 2019. Der bliver afsat 30 millioner til flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Flere sygeplejersker, sosu-assistenter og -hjælpere. Herunder pladser til 2.000 flere sygeplejerskestuderende. Flere sygeplejersker skal arbejde på fuld tid i stedet for deltid. I dag er halvdelen på deltid.

Flere hænder i almen praksis. De praktiserende læger er tiltænkt en nøglerolle i fremtidens sundhedsvæsen, hvor der kommer flere ældre med kroniske sygdomme. En stor del af kontrol og behandling skal varetages af praktiserende læger. Der oprettes blandt andet 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin. Centralt - og nyt - er, at borgere fremover kan henvende sig direkte til en fysioterapeut med tilskud fra det offentlige uden at gå via egen læge. Det kan frisætte tid.

Stærkere patientrettigheder. En ny lov skal give overblik over patienters rettigheder. Det skal være nemmere at få overblik over ventetider, og der skal holdes bedre øje med, om patientrettighederne bliver overholdt i hele landet. Patienter skal i højere grad hjælpes mod et alternativt behandlingssted.

Et styrket akutberedskab. Der indføres et fælles, landsdækkende telefonnummer til lægevagten, 113. Der etableres 20 nye akutberedskaber med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler i de områder i landet, hvor der er særlige behov for at forbedre responstiderne.

Regionernes øvrige opgaver. Staten overtager ansvaret for at håndtere jordforurening og indvinding af råstoffer. En undersøgelse skal afklare, hvem der får ansvar for 64 regionale institutioner under det specialiserede socialområde. Det er institutioner til mennesker med svære fysiske og psykiske handicap. Kommunerne overtager den lokale og regionale kollektive trafik. Regional udviklingsstrategi og regional partistøtte bortfalder.