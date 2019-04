Nyhedsanalyse: De har råbt og skreget om det i årevis. Nu sker der noget. Svært psykisk syge skal på intensiv

På et hospitals intensive afdeling svæver patienter i kritisk tilstand mellem liv og død. Sengestuerne er fyldt med avanceret udstyr, og personalet er specialister i at holde kroppens vitale funktioner i gang. Normeringen er høj. Nogle syge bliver holdt i live af en respirator, der med rytmiske bevægelser pumper luft i patientens lunger gennem en slange. For en del slutter livet her. De får et lagen over hovedet og bliver kørt væk med elevatoren mod kapellet. Andre bliver stabile efter behandling og pleje og bliver overflyttet til en almindelig hospitalsafdeling.

Det er med inspiration i de intensive afdelinger på sygehusene, regeringen og Dansk Folkeparti med sundhedsaftalen fra sidste uge vil oprette særlige intensive afsnit til de mest syge psykiatriske patienter. Mellem 60 og 70 pladser fordelt over landet, hvor der er behov. Målgruppen er en gruppe patienter, der typisk lider af skizofreni eller lignende sygdomme. Det er dem, der bliver indlagt igen og igen. De er overbevist om, at de intet fejler. De fleste har prøvet at være spændt fast til en seng med et bælte, ligesom de er blevet tvunget til at tage medicin mod deres vrangforestillinger.

På de nye intensive afdelinger skal der være mere personale end på en almindelig psykiatrisk afdeling. De ansatte skal være specialister i at behandle og pleje folk med svær psykose. Her vil være psykiatere, sygeplejersker med speciale i psykiatrisk sygepleje, specialuddannede psykologer, fysio- og ergoterapeuter. Over 5 år skal der bruges 300 millioner kroner til formålet.

Da regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge præsenterede en sundhedsaftale efter et par måneder med rundbordssamtaler og politiske forhandlinger, var meget allerede kendt stof. Ny struktur i sundhedsvæsnet, ud med de 5 regionsråd, ind med 21 sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro og forskåne patienter med kronisk sygdom for rollen som kastebold mellem egen læge, kommune og sygehus, lød nogle af punkterne.

Pres fra pårørende

Men der var også nyt. Især inden for psykiatrien. For hvis der er noget, som talerørene for psykiatere, pårørende og patienter har råbt og skreget om gennem det seneste årti eller mere, er det netop indsatsen over for de mest syge patienter. Alle ved det, ingen gør noget, har det lydt igen og igen, når man har efterlyst flere senge til de sygeste. Lidt fakta: Hver femte af patienterne i psykiatrien bliver indlagt igen akut, inden for 30 dage efter at de er blevet udskrevet. Typisk er de i løbet af få dages indlæggelse ikke blevet stabile, men afdelingens overlæge har været nødt til at udskrive dem alligevel, fordi en dårligere patient er kommet ind – eller er blevet bragt ind af politi og psykiatriambulance med blå blink.

Nu skal Sundhedsstyrelsen finde ud af, hvordan en intensiv psykiatriafdeling skal se ud. Logikken er, at hvis man er dødssyg og på kanten til at tage livet af sig selv, nytter det ikke at komme ind på en afdeling og blive modtaget af en, der ingen erfaring har med et sådant problem.