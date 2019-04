Klarlunds klumme: Glæd dig over tilværelsen, og forlæng livets klippekort

FOR ABONNENTER

Ikke bare livsstil, men også livsindstilling ser ud til at påvirke vores aldring. Det lyder som noget fra et dameblad, men har faktisk rod i opdagelsen af de telomerer, der i 2009 udløste Nobelprisen i Fysiologi/Medicin til tre amerikanere. Telomerer er en del af cellernes kromosomer, en slags beskyttelseshætter à la de små dupper, der sidder på spidsen af snørebånd. Hver gang en celle deler sig, ryger der et stykke telomer. Man kan sige, at vores celler er udstyret med et klippekort, hvor der for hver enkelt celledeling ryger et enkelt klip fra kromosom-enden. På et tidspunkt er klippekortet tomt, og så vil cellen aldrig kunne dele sig mere. Man siger, at cellen er gået ’i alderdom’.