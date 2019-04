Spørg Bente Klarlund: Et lille mindretal af voksne har ikke haft mæslinger

Inge: I radioen forleden hørte jeg en anbefaling om, at man skal lade endnu ikke vaccinerede børn og unge vaccinere mod mæslinger, men at vi andre, der har passeret de 45, ikke skulle være urolige, for i ’gamle dage’ var mæslinger noget, alle fik. Men jeg, der i dag er 56 år, er så godt som 100 pct. sikker på, at jeg har haft de fleste børnesygdomme, men ikke mæslinger. Det baserer jeg dels på erindringen, dels på min mors optegnelser i ’Barnets bog’. Skal jeg lade mig vaccinere? Og kan man ved en blodprøve afgøre, om man har haft mæslinger?

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen: Man antager, at langt de fleste personer født i Danmark før 1974 er immune overfor mæslingen. Grundlaget for denne antagelse er, at undersøgelser har vist, at mæslinger i Danmark ramte ca. 95 pct. af børn i en fødselsårgang op til årgang 1973. Men det betyder jo, at der faktisk er et lille mindretal, der ikke er immune over for mæslinger.

Voksne, som ikke ved, om de har haft mæslinger eller er blevet vaccineret, kan gratis blive vaccineret hos egen læge, hvis de er født efter 1974. Hvis de er født inden 1974, er vaccination stadig gratis, men stillingtagen til behov for vaccination vil være baseret på en konkret vurdering ved egen læge, f.eks. af rejseplaner og mulig eksponering i ind- og udland.

Man har antistoffer mod mæslinger i blodet, når man har haft infektionen, men typisk foretager man ikke blodprøve inden en vaccination.

Kilder:

sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/mfr-vaccination