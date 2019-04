Bente Klarlund svarer læser: Det er uklart, hvorfor kødspisere har større risiko for at få hjertesygdom og kræft

FOR ABONNENTER

Arman Niknam: Kræftens Bekæmpelse skriver på sin hjemmeside, at man for at undgå kræft gør klogt i ikke at spise forarbejdede kød- og fjerkræprodukter. Mit spørgsmål er, om vegetarisk pålæg ligeledes rummer en kræftrisiko. Er det selve kødet i kødpålæg eller mere forarbejdningen, som medfører en kræftrisiko?