Jeg nægtede at ligne en hængt kat, når min familie så mig. Jeg ville se stærk ud, når jeg løb forbi dem

Optakt

Jeg tog til Japan med familien og en god fornemmelse i kroppen. Træningen var gået perfekt især i januar og februar, hvor jeg fik nogle virkelig onde træningspas i bogen.

Nedtrapning finder jeg aldrig hvile i. Jeg er elendig til det. Kommer til at løbe lidt for hårdt og begynder at blive hyperopmærksom på skavanker. Således også denne gang, hvor min ene balde begyndte at plage mig en uge før raceday.

Under en joggetur i Tokyo gled jeg på glatte fliser i regnen og slog hul på hofte og albue. Råbte helt upassende ad mig selv og sprintede i raseri hjem til vores hyggelige hotel ved Ueno Park.

Det er nogle underlige ting, der kan forstyrre tankerne og stjæle tid dagen inden løbet.

Jeg tænkte, at baldeplagen ville gå væk. Det gjorde den ikke. Den fyldte mit hoved. Jeg prøvede at lukke det ude. Begyndte i stedet at være angst over vejret. Havde kun meget korte splitshorts med i bagagen, to styk, flot, og ingen korte tights, som jeg kunne se ville være optimale på en kold og våd raceday, som vejrudsigten lagde op til. Udsigten blev værre, jo tættere dagen kom. Om aftenen styrtede jeg rundt ved Shinjuku Station for at finde korte tights, fandt ingen med lommer, købte i stedet et ekstra pandebånd i panik. Helt klassiske racenerver.

Aftenen før løbet sad nerverne uden på tøjet. Udenfor var skyerne ved at trække sig sammen over Tokyo. Foto: Freja Bech-Jessen

På en joggetur dagen inden, hvor jeg tjekkede logistik omkring startområdet, råbte unge løbere ’so fast’ efter mig, og det gav mig lige lidt rankere ryg. For fa’en. Ro på nu, Anders.

Det er nogle underlige ting, der kan forstyrre tankerne og stjæle tid dagen inden løbet. For eksempel var der to ens startnumre i min pose. Mon et til front og ryg? Jeg anede det ikke, skrev til min løbeven Mikkel, vi blev enige om, at vi kunne nøjes med et.

Jeg sov egentlig okay natten inden løbet. Vågnede en enkelt gang klokken tre og tænkte, åh nej, nu skal jeg ligge vågen, men faldt i søvn igen og vågnede ved vækkeuret klokken 5.45. Hentede kaffe i lobbyen og mødte en amerikaner, der snakkede løs med mig i fem minutter om alle sine majors, nu var Tokyo den sidste, bla bla bla, jeg ville bare væk og forberede mig, men nænnede ikke at være uhøflig. Han stillede mig ikke et eneste spørgsmål. Heldigvis, men lidt underligt.

Det var begyndt at regne, da jeg gik mod startområdet cirka 7.30, starten var klokken 9.10. Ja, jeg var i sindssygt god tid, men havde læst om sikkerhed og skrappe regler og ville ikke risikere noget. Det viste sig at være en dum beslutning. Det gik lynhurtigt at komme igennem, og jeg stod i mit racetøj og tynd regnfrakke i over en time uden at kunne gå indenfor. Fandt lidt varme på et festivaltoilet, hvor jeg vel sad et kvarter.

»De tisser ikke i en hæk inden løbet i Japan, så tag en flaske med, du kan dryppe af i«, havde mine venner sagt inden. Godt råd. Ingen tissede andre steder end på toiletter før helt til sidst. Jeg listede min kop ind under regnfrakken og kunne praktisk talt stå og tisse, hvor jeg ville, uden at nogen så et dryp.

Et børnekor sang den smukkeste melodi, og jeg følte mig pludselig klar, da jeg havde presset mig langt frem i semi-elitefeltet lige bag eliten. Pludselig klappede Mikkel mig på skulderen. Vi kunne bruge de sidste 15-20 minutter sammen på at ryste nerverne af. Regnen var taget til. Det ville blive en våd omgang. Jeg havde allerede våde tæer efter at have gået omkring i startområdet i over en time. Var iklædt splitshorts, singlet, ærmer og handsker.

Startskuddet lød.

Vi boede under en kilometer fra startområdet, hvilket er praktisk. Jeg orker ikke stress og offentlig transport om morgenen inden et maratonløb. Foto: Freja Bech-Jessen

0-10 kilometer

Vild, hektisk start. Folk strøg af sted i opskruet fart. Mit ur kunne ikke få korrekt signal, men jeg kunne mærke, at det gik stærkt. Mine ben føltes helt lette. Jeg løb totalt ubesværet på de første 10 kilometer, hvor jeg ikke lå i en egentlig gruppe, men havde skiftende løbere omkring mig næsten hele tiden. Jeg tænkte, at hvis jeg løb i det her tempo i København, ville jeg ligge i en gruppe på ti mand, her var der sort af løbere overalt. Og næsten kun japanere. De løb ujævnt. Nogle så fjerlette ud og accelererede jævnligt. Andre lød meget forpustede og havde lagt for hårdt ud. En gik på toilettet efter 2 kilometer. Det er kun turister, der laver tricket med koppen, tænkte jeg.

Skove af paraplyer langs ruten. Underlige heppetilråb, som jeg hele tiden hørte som danske ord. Et lød som ’Anita’. Helt bizart. Jeg smilede for mig selv.

Jeg vidste, at min kæreste, vores datter, min svigermor og min svoger stod ved 10 kilometer, så det var mit første fikspunkt. Første del af ruten var lynhurtig. En del ned ad bakke og medvind. Det gjorde mig måske lidt overmodig, og jeg ramte 10 kilometer et halvt minut før planlagt.

Jeg så dem lige ud af øjenkrogen, rakte armene over hovedet og smilede. De klappede og skreg. Total eufori. Nu var jeg i gang.

Regnen silede ned under hele løbet. På et tidspunkt havde jeg det varmt på armene og trak ærmerne ned. Armene blev iskolde, og jeg rullede hurtigt ærmerne op igen. Foto: Pim Rinkes

10-21,1 kilometer

Jeg mærkede ikke baldeømheden nu. Selvfølgelig ikke. Kroppen var varm, åndedræt og puls perfekte. Jeg frøs ikke, men havde på vej til start bemærket, at de hvide striber i fodgængerfelterne var ekstremt glatte. Styrede uden om hver gang. Løb hellere et par ekstra meter end at sætte af på de hvide felter.

Mit tempo faldt en smule, i takt med at medvinden forsvandt. Jeg drak både vand og energidrikken Pocari Sweat ved alle depoter og slugte også en energigel ved 12 kilometer. Mine ben virkede fortsat gode, men jeg løb stadig meget alene. Det lyder underligt, for der var masser af folk omkring mig, de skiftede bare hele tiden. Nogle kom op bagfra, andre faldt pludselig i tempo. Det var et rodet løb. Ingen talte med hinanden. De løb bare.

Medaljen fra Tokyo Marathon er utrolig smuk, synes jeg. Objektivt set er den formentlig hverken pænere ellere grimmere end andre medaljer, men den her betyder mere for mig. Foto: Anders Legarth Schmidt

Ruten i Tokyo er genial. Den blev lagt om sidste år. Lange lige stræk, stigninger ved broer, men hey, så går det jo ned på den anden side. Jeg lå på et tidspunkt i en flok, lagde mig frem og kunne høre, at de forsvandt bag mig. Det er den slags, man har brug for under et maraton, hvor det øser ned. Mit tøj var selvfølgelig gennemblødt efter få kilometer, men det bekymrede mig ikke. Jeg var varm.

Frem mod 21,1 km halede jeg alene ind på en større gruppe, der tydeligvis havde lagt for hårdt ud. Jeg løb jævnt, de faldt i tempo. Jeg ramte halvmaraton i 1.15.52. Men jeg kunne se på mit ur, at mit tempo også dalede en smule.

Jeg løb uden faste splittider hver kilometer. Eneste visning på mit ur var snit-tempo og samlet tid. Jeg tog ingen mellemtider undervejs, helt bevidst, jeg ville ikke fokusere for meget på sekunder, men fokusere på at løbe maksimalt hele vejen. Jeg er blevet bedre til at mærke efter og ikke pludselig få nejhat på, fordi et tempo falder. Mit mål var at slå min personlige rekord på 2.35. That’s it. Alt under den tid var icing on the cake.

21,1 til 30 kilometer

Feltet blev strakt mere ud. Løbere gik kolde foran mig. En mand med fråde om munden, ligbleg og rystende blev hjulpet væk fra vejen af tre officials. To andre trissede med museskridt. Jeg kiggede mig omkring. Folk frøs. Blege, rystende, åbne munde, hængende ansigter. Drivvåde. Jeg frøs ikke.

Flere gange på dette stræk missede jeg kilometerskiltene. Jeg kiggede ikke efter dem, måske fordi jeg ikke havde distance som visning på mit ur. Det passer alligevel aldrig under race. Jeg hentede mange løbere og blev overhalet af få. Det var et godt tegn. Jeg var på vej mod de 30 km og havde en god optimisme.

Afslapning på øen Okinawa i ugen efter maratonløbet. Jeg sad ret meget ned, når vi gik ture på øen. Her har min datter fundet nogle søde katte, og jeg kan hvile benene. Foto: Freja Bech-Jessen

Nogle siger, at de ser byen, når de løber et maraton. At det er en smuk måde at opleve en ny by på. Jeg så kun asfalt under mig, løbere omkring mig, foran mig og vejen. Drikkedepoter med vand og Pocari Sweat. Regn. Vådt tøj. Forstenede ansigter. Mere regn. Mere vådt. Vandpytter. Pas på de glatte hvide felter. Alt sådan noget kørte rundt. Der kunne have været marker omkring ruten, og jeg havde ikke set det.

En ung løber i en regnjakke så stærk ud. Han løb 10-20 meter foran mig, ved et drikkedepot snublede han, og det så voldsomt ud. Han lavede nærmest et rullefald ved et af bordene, men var lynhurtigt på benene igen og kom frem. Jeg hægtede mig på ham, men pludselig faldt hans tempo igen. Jeg lagde mig frem, han skruede op for tempoet, det var noget værre rod, og jeg trak ud til siden som tegn på, at jeg ikke gad den leg.

Jeg vidste, at min familie igen ville stå ved 30 kilometer, som var mit næste fikspunkt. Vi havde sammen lagt en plan for, hvordan de nemmest kunne stå på ruten og se mig flere gange. Ved 29 km mindede jeg mig selv om, at jeg var i gang med at løbe Tokyo Marathon, på vej mod personlig rekord langt fremme i feltet, og det var komplet vildt. Jeg nægtede at ligne en hængt kat, når min familie så mig. Jeg ville se stærk ud, når jeg løb forbi dem.

30-40 kilometer

Pludselig stod de der. De skreg endnu højere end ved første møde, og jeg fik øjenkontakt med min svoger. Jeg kunne fornemme, at de kunne fornemme, at det gik godt. Der var ingen bekymring at spore i deres udtryk, snarere det modsatte.

Jeg løb alene på dette stykke. De siger, at det er her, et maratonløb begynder. At de første 30 kilometer er transport frem til det punkt, hvor løbet egentlig begynder. Tankerne kørte rundt. Transport? Sådan har jeg aldrig opfattet det, heller ikke under løbet i søndags. Men jeg kunne mærke, at nu skulle jeg virkelig koncentrere mig for ikke at falde sammen.

Det blev ikke til en eneste løbetur på Okinawa, men til gengæld en del ture i hængekøjen i det hus, vi havde lejet. Foto: Freja Bech-Jessen

Jeg talte til mig selv. Tryk på! Tryk nu på! Det må have været underligt, for de mange tavse japanere at se en relativt stor mand løbe og snakke med sig selv, men det gjorde jeg altså. Selv om jeg trykkede på, kunne jeg dog mærke, at mit tempo faldt en smule. Hvert skridt blev tungere, og jeg mærkede de første tegn på kramper i mine lægge. Evige smertensbarn, de lægge. Jeg mindede mig selv om, at ved Copenhagen Marathon i maj sidste år mærkede jeg kramper allerede ved 29 km, nu kom de først omkring 33-35 km. Din træning har virket, messede jeg til mig selv.

En ekstremt forpustet løber lå ved siden af mig og lagde sig ind bag mig, efter at han i et minuts tid havde skruet tempoet voldsomt op. En underlig måde at løbe maraton på, tænkte jeg. Mit mantra er ro. Lad være med at fægte med armene, koncentrer dig om dine skridt, din holdning, dit åndedræt, din position, din fremdrift. No drifting away.

Den glatte kilometer blev bare ved og ved, hvor helvede er det, man drejer ind mod målstregen? En evighed på et par minutter

Ved 35 kilometer gik det op for mig, at jeg havde haft medvind fra 30-35 kilometer. Det er aldrig rart at opdage, at ens overskud skyldes vind. Ruten tog en U-vending, ups, så kom modvinden. Men jeg trykkede på. Min følgesvend hang på. Jeg så ikke 36-kilometer skiltet, pludselig var vi ved 37 km. Der skete det, der sker. Jeg følte, at jeg trykkede alt og i det mindste holdt mit tempo. I virkeligheden var jeg i gang med at begrænse mit tidstab.

En japansk kvinde, der deltog i det nationale mesterskab, havde overhalet mig med voldsom fart ved 25 km. Nu kunne jeg se hende foran mig, jeg var ved at hale ind på hende. Et kvarter mere, kom nu! Jeg tænkte ikke i kilometer, men i minutter, som jeg gør under træning. Lidt en velsignelse. Don’t know why.