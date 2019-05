Historien om det første maraton er fake news

Godt 20 kilometer øst for den græske hovedstad står en statue, der er selve symbolet på legenden om det første maratonløb i historien. Den skal forestille en mand med navnet Pheidippides, der knæler og overbringer en rulle papyrus med et vigtigt budskab til hærførere i Athen. Han bærer skjold, sværd og et klæde omkring livet, og begivenheden daterer sig ifølge myten til omkring år 490 før vor tidsregning, hvor løberen skulle have tilbagelagt de godt 40 kilometer fra byen Marathon nordøst for Athen for at fortælle athenerne, at deres soldater havde sejret i et slag mod en invaderende hær, der gik i land fra øst. Fortællingen lyder, at han i samme øjeblik døde af udmattelse.

Fakta Maraton på Glyptoteket I anledning af Copenhagen Marathons 40-års jubilæum 19. maj holder arkæolog Jan Stubbe Østergaard et foredrag på Glyptoteket om maratonløbets historiske baggrund. Det sker dagen før løbet, lørdag 18. maj, i Glyptotekets festsal klokken 15 til 16. Pris: Almindelig entré til museet.

Det er denne historie, der er årsagen til, at maratonløb kom på programmet fra de første moderne olympiske lege i 1896 og siden har fået status som den mest ikoniske og barske styrkeprøve, en langdistanceløber kan udsætte sig selv for. Og dermed er historien baggrund for alle de tusindvis af maratonløb, der hvert år afholdes rundt om i verden. Herunder også Copenhagen Marathon, der i år fejrer sit 40-års jubilæum i hovedstadens gader, hvor omkring 10.000 deltagere vil kæmpe sig igennem de 42,195 kilometer inden forløsningen ved målstregen på Islands Brygge.

Der er bare lige et problem, og det problem er årsagen til, at vi har sat arkæolog og passioneret løber Jan Stubbe Østergaard (70 år) stævne i den grønne og frodige vinterhave i Glyptoteket, hvor han har arbejdet i en menneskealder, indtil han gik på pension for to år siden.

»Historien om det første maratonløb er fake news. Den holder simpelthen ikke til en nærmere efterprøvning, og i forskningen er legenden anset for at være opfundet, formentlig fordi den stiller byen Athen og dens borgere i et skarpt og heroisk lys. Athen vinder slaget, en mand løber 40 kilometer i hårdt terræn og falder død om, da han leverer sejrsbudskabet. Det er bare en damn good story, men den holder ikke«, siger Jan Stubbe Østergaard.

Den gode nyhed er, at der i forbindelse med slaget om Marathon er dokumentation for en endnu vildere og mere ærefrygtindgydende bedrift, der får 42,195 kilometer til at ligne en hyggetur i Nyhavn en solrig søndag eftermiddag. Den vender vi tilbage til om lidt. Først placerer Jan Stubbe Østergaard os i tid og sted.

Vi er altså i september år 490 før vor tidsregning i det landskab, som hedder Attika, hvis hovedby er Athen. Dengang bestod den græske verden af over 1.000 bystater, og fra øst var en persisk angrebsstyrke på 300-600 skibe, der var stævnet ud fra det nuværende vestlige Tyrkiet, i fuld gang med at belejre og erobre græske byer. Athen var næste by på listen.

Foto: Jens Dresling »En bystat som Athen rådede over et antal dagløbere, der blev brugt som sendebud. Der var jo ingen biler og ingen form for moderne kommunikationsudstyr, så når et budskab skulle overbringes, var der ingen anden udvej end at overbringe det fysisk«, fortæller pensioneret arkæolog Jan Stubbe Østergaard, der har været ansat på Ny Carlsberg Glyptotek.

Nedskrevet 500 år senere

Kilden til disse hændelser er den græske historieskriver Herodot, der skrev det ned på baggrund af både mundtlige og skriftlige kilder omkring 40 år senere. Den persiske hær gik i land på Marathonsletten omkring 40 kilometer nordøst for Athen, og her blev den besejret af athenerne og deres allierede. Det er her, historien om Pheidippides kommer ind i billedet med en påstået bedrift, der altså inspirerede grundlæggerne af de moderne olympiske lege.

»Der er bare lige det problem, at Herodot ikke skriver noget om, at Pheidippides løb fra Marathonsletten til Athen. Den historie står til gengæld at læse i en beretning, der blev skrevet omkring 500 år senere af historikeren Plutarch i en biografi om nogle berømte grækere og romere. Forskerne er enige om, at det er en skrøne. Men den fascinerer fortsat med sin dramatiske slutning, og for mange løbere er det formentlig den historie, de kender om maratonløbets oprindelse«, siger Jan Stubbe Østergaard.

Og her kunne artiklen således slutte, men så er det, at ’historieskrivningens fader’, Herodot, stikker næsen frem igen. Han, der både er nogenlunde samtidig med begivenhederne og anses for at være pålidelig, beskrev således en helt anden og meget længere løbetur i forbindelse med slaget om Marathon. En løbetur, som selvsamme Pheidippides foretog.

»Da hærførerne i Athen fandt ud af, at det trak op til en konfrontation med perserne, så de sig fornuftigvis om efter nogen, der kunne komme og hjælpe med at forsvare dem. Det var ikke usædvanligt, at bystaterne hjalp hinanden mod udefrakommende ’barbarer’. Athenerne valgte bystaten Sparta nede på halvøen Peloponnes, der ligger 245 kilometer væk. Spartanerne havde ry for at være gode til at slås. Herodot skriver, at athenerne sendte et bud til Sparta for at bede om hjælp. Og buddet var Pheidippides, der bliver beskrevet som en dagløber«, fortæller Jan Stubbe Østergaard, der tilføjer, at Herodot formentlig byggede sin fortælling på levende vidner og oplysninger fra bystatens arkiv.

Dengang rådede en bystat som Athen over et antal dagløbere, der blev brugt som sendebud. Der var jo ingen biler og ingen form for moderne kommunikationsudstyr, så når et budskab skulle overbringes, var der ingen anden udvej end at overbringe det fysisk.