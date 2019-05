21 råd fra en garvet hepper: »Jeg lover larm og kærlighed ved Dronning Louises Bro«

Er du tilskuer til Copenhagen Marathon, så husk at heppe på andre end lige dem, du selv kender. Alle har brug for opmuntring, når benene er stive og plaget af smerte.

Fakta 21 råd til dig, der skal heppe til Copenhagen Marathon 1Hep på alle og ikke kun den/dem, du personligt kender. Det er en lille ting for dig, men en kæmpe ting for løberne. Og tiden går også lidt hurtigere. 2Tænk over din placering på ruten. Det er sjældent de første 5 kilometer, der er hårde på et maraton. 3Planlæg din egen rute. Hvis du skal følge din løber, er det godt på forhånd at vide, hvor du vil stå, og hvor lang tid det vil tage at komme derhen. 4Lad være med at gå i vejen for løberne. Træd til side, hvis du lige skal over på den anden side, og der kommer en stor gruppe. 5Nævn deres navne, hvis de har det på startnummeret eller på trøjen. Det giver et ekstra boost at få ’personlig’ hep. 6Hvis du ikke kan se deres navn, kan du også heppe på andre kendetegn: flag fra det land, de kommer fra, udklædning, team-navn eller startnummer. 7Download appen, så du kan følge din(e) løbere, så du ved, hvornår de er, hvor du står: https://copenhagenmarathon.dk/en/app/ 8Kend din løbers startnummer. 9Husk, at du ikke altid kan regne med appen. Din løber kan sætte farten op (eller ned), så brug appen til at regne ud, hvornår de hurtigst er, hvor du står, og hold øjnene åbne. 10Lav en masse larm! Det er ligegyldigt, om du råber, klapper eller spiller musik. Det smitter, og folk omkring dig vil også begynde at heppe. Og så står der ikke en masse tavse mennesker, når løberne kommer forbi. 11Konfetti er altid godt, især hvis det er bionedbrydeligt. 12Husk at rydde op efter dig selv. 13Hjælp dem omkring dig, hvis de ikke har appen, eller hvis de gerne vil komme til, når ’deres’ løber kommer forbi. 14Tilråb som ’Godt løbet!’ ’Det ser godt ud!’ og andre opmuntringer er gode. Tilråb, der nævner distance, kan motivere nogle løbere, men demotivere andre. ’Du er der næsten’ kan være meget subjektivt. 15Highfives kan også give et boost – men bliv ikke fornærmet, hvis løberne ikke har tid eller energi til det. 16Aftal på forhånd med din løber, hvor du har tænkt dig at stå. Det giver dem noget at se frem til. 17Det hjælper også at vide, hvad din løber har på, så du ved, hvad du skal kigge efter – og at de ved, hvad du har på. 18Du kan med fordel stille dig i en af ’power-zonerne’, (f.eks. Dronning Louises Bro. Du kan finde power-zonerne her: https://map.copenhagenmarathon.dk/?lang=en ), hvor der er masser af god energi. 19Hvis du regner med at være i gang hele dagen, skal du – ligesom løberne – være velforberedt: godt fodtøj, vand, kulhydrater – og solcreme. 20Skilte er gode og giver dig noget at lave med hænderne, når de er trætte af at klappe – gode skilte er opmuntrende, sjove – og korte nok til at læse i forbifarten. 21Planlæg, hvor du skal mødes med din løber, efter at vedkommende er kommet i mål. Målområdet er som regel lidt kaotisk, og visse områder kan man ikke kom ind i som tilskuer https://copenhagenmarathon.dk/start-og-malomrade/ Kilde: Chresta Murmann Vis mere

To overbelastede knæ for fire år siden blev startskuddet til, at 36-årige Chresta Murmann i dag er en af de mest garvede og kyndige heppere, løbere vil møde på deres vej gennem hovedstaden under Copenhagen Marathon. Nærmere betegnet vil hun lave en masse larm på Dronning Louises Bro som en af de bærende kræfter, når løbefællesskabet NBRO Running hylder de tusindvis af deltagere.

»Jeg løb mit første og hidtil eneste maraton i maj 2015 i København. Det var en dårlig idé, for jeg havde slet ikke trænet nok. Jeg vidste intet. Om fredagen inden maraton gik jeg op til kassen i en løbebutik og sagde: ’Hej, jeg skal løbe på søndag, hvad gør jeg?’. Jeg blev selvfølgelig skadet efter løbet med to grundigt overbelastede knæ, så jeg løb ikke længere, men var netop kommet ind i et løbefællesskab med nogle fine mennesker, som jeg gerne ville være sammen med. Det var fjollet bare at droppe det, så til et af Spartas løb aftalte jeg med nogle andre fra NBRO at heppe på løberne. Det var sådan, det begyndte. Jeg kunne se, at løberne blev glade, når vi fik øjenkontakt. Det var helt low tech. Jeg uddelte highfives, råbte og klappede ad dem. Det var hyggeligt og sjovt, og jeg hægtede mig på heppernes fællesskab«, fortæller Chresta Murmann.

Løbere har brug for omsorg, anerkendelse og kærlighed, for det er dødhårdt at løbe et maraton Chresta Murmann, hepper

Siden udviklede hepperiet sig til et lidt andet niveau, som vi vender tilbage til. Chresta Murmann, der er executive assistent i Boston Consulting Group, begyndte selv at løbe for omkring fem år siden. Der var kommet lidt for meget på sidebenene, og nogle gange om ugen tog hun i træningscenter for at svede nogle kilo væk. Hun løb altid på løbebånd, men hun havde en veninde, der løb sammen med andre i NBRO Running, og hun lokkede hende med udenfor. Hun stillede op til nogle løb og tænkte, at der var noget mystisk, spændende og dragende ved, at de, der ikke løb selv, heppede på dem, der løb.

»Jeg var selv for langsom til at få hep. Hepperne var gået hjem, når jeg kom forbi, men jeg kunne se, de havde været der. Der lå konfetti på asfalten, og det gav noget stemning, at der er var nogen, som havde gjort en indsats for, at alle vi løbere skulle have det bedre undervejs. Det gav mig faktisk et boost. Da jeg løb Copenhagen Marathon i 2015, havde jeg overtaget startnummeret fra en anden og havde navnet ’Michael’ på brystet. Folk råbte ’Michael, Michael, Michael’, og selv om det jo var lidt underligt med det navn, var der lige et øjeblik, hvor skoen ikke trykkede, hvor jeg ikke mærkede smerten i musklerne, og hvor jeg kunne få luft ned i lungerne. Det var et kort frirum, når folk råbte ad mig og heppede mig frem«, fortæller Chresta Murmann.

Foto: Finn Frandsen Chresta Murmann, til højre med megafon og løftet venstre arm, glæder sig til at heppe løberne videre på Dronning Louises Bro.

Chresta Murmann, til højre med megafon og løftet venstre arm, glæder sig til at heppe løberne videre på Dronning Louises Bro. Foto: Finn Frandsen

Det var den følelse, hun ønskede at give videre til andre, når hun nu ikke selv kunne løbe. Samtidig opstod der et tæt fællesskab blandt hepperne. Ved et koldt efterårsløb tog hun kringle med, og det blev hurtigt en fast tradition, ligesom årlige ture med hep og fest i udlandet er kommet på programmet. Konfetti, megafoner og kridtspray på vejen er i dag blot nogle af ingredienserne, når Chresta Murmann og andre ligesindede heppere bakker løberne op.

»Holdet af heppere skifter selvfølgelig fra gang til gang, men vi er nogle, der næsten altid er der, og vi bliver flere. Løbere render jo ind i skader, og i stedet for at sidde derhjemme kommer de ud på gaden og hjælper deres kammerater igennem. Med årene er vores fællesskab og venskab blevet stærkere og stærkere«, siger Chresta Murmann.