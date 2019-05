Løbere lukker København igen-igen: Lad bilen stå, når der er maraton

Trafikken vil være påvirket, når Copenhagen Marathon for 40. gang løber af stablen. Se her, hvordan du kommer igennem hovedstaden.

Det kan blive svært at komme igennem hovedstaden søndag, når over 10.000 løbere fylder gader og stræder under årets udgave af Copenhagen Marathon. Derfor kan man med fordel lade bilen stå derhjemme og i stedet for benytte sig af offentlig transport. Sådan lyder opfordringen fra Sparta, der vanen tro arrangerer løbet, der i år fejrer sit 40-års jubilæum.

Men har du brug for at krydse ruten i bil, kan det lade sig gøre i de tre trafiksluser, der er i henholdsvis Sølvgade, Nørre Farimagsgade og på Langebro. Hele ruten til løbet er ellers lukket for trafik søndag 19. maj i perioden klokken 7 til 16.30. Det betyder, at bydelene Islands Brygge, Indre By, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg vil være berørt.

I flere gader vil der ekstraordinært være parkering forbudt, så det gælder om at holde øje med de skilte, der er sat op til lejligheden. Omkring ruten vil nogle veje være ensrettede, og bilister vil blive omdirigeret.

Rutevejene bliver lukket halvanden til to timer, inden de første løbere kommer frem. Og vejene åbner, lige så snart sidste løber er forbi. Vær opmærksom på, at nogle løbere bruger lidt over to timer, mens andre bruger op mod syv timer på at tilbagelægge de 42,195 kilometer.

Offentlig transport kører nogenlunde normalt

Særlige forhold gør sig gældende for nogle af byens vigtigste trafikårer, skriver Sparta på sin hjemmeside.

Det gælder H. C. Andersens Boulevard, der vil være lukket i begge retninger mellem Langebro og Jarmers Plads kl. 9-10. Resten af tiden er vejen åben i begge retninger. Kalvebod Brygge er også åben hele dagen indtil Bernstorffsgade. Al trafik til og fra Vasbygade skal køre via Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. Folke Bernadottes Allé er åben i begge retninger hele dagen. På Frederiksberg vil ruten kun være lukket kl. 9-13.

Der er enkelte ændringer i bustrafikken, mens Metro, S-tog og regionaltog kører som normalt. Sparta anbefaler, at man bruger Rejseplanen til at planlægge sin tur gennem byen.

Islands Brygge danner rammen om start- og målområdet med telte, bagageopbevaring og opløbsstrækning, og her vil der allerede fra lørdag morgen være afspærringer og parkeringsforbud.