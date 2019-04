Spørg Bente Klarlund: Hvorfor bliver jeg trist efter fodbold

Jens: Jeg er 73 år og har altid været i gang med fysisk aktivitet af forskellig karakter. Mest boldspil. En gang om ugen spiller jeg fodbold med en fin gruppe. De fleste er noget yngre end jeg. Jeg sætter meget pris på vores træningsaftener socialt og glæder mig over at bruge kroppen. Jeg har dog i den senere tid observeret, at jeg dagen efter er enormt træt, og det er på en måde naturligt. Men jeg kan også mærke en psykisk reaktion. Lidt nedstemt og ikke så venlig og imødekommende, som jeg normalt synes, jeg er. Kan der være fysiske forklaringer på min efterfølgende mentale tilstand? Og er der noget at gøre ved det?

Bente Klarlund Pedersen: Der kan bestemt være fysiske og biokemiske forklaringer på den mentale rutsjetur, du oplever. Du beskriver et velkendt fænomen, men der er store individuelle variationer, og mange oplever ikke det samme som dig. Nogle mennesker oplever en følelse af eufori efter hård fysisk aktivitet af lang varighed og høj intensitet. Følelsen af eufori kan formentlig tilskrives betaendorfiner, som er kroppens eget morfin. Betaendorfinerne stiger ved langvarigt intenst arbejde. Med tiden kan der optræde en vis tolerance, således at der skal mere og hårdere træning til for at opnå eufori. Nogle motionister oplever en slags abstinenssymptomer, hvis de af en eller anden grund, f.eks. en skade, ikke kan motionere i en periode.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Jeg tror dog snarere, at din tilstand kan tilskrives, at motion også sætter gang i en håndfuld hormoner, der har betydning for lyst, glæde og tilfredshed. Det drejer sig om hormonerne serotonin, noradrenalin og dopamin. Når man motionerer, sker der en stigning i hjernens indhold af disse hormoner. Det er præcis de samme ændringer, man forsøger at efterligne med antidepressiv medicin. Motion giver populært sagt en dosis gratis lykkepiller.

Det er en almindelig erfaring blandt motionister, at man kan opleve modløshed og mismod i dagene efter langvarig hård fysisk aktivitet. Man kan med andre ord opleve en slags penduleffekt, så man er høj efter motionen og derefter det modsatte på 2.- og 3.-dagen. Man ser tilsvarende penduleffekt ved indtagelse af amfetamin, der ligesom motion stimulerer noradrenalin og dopamin. Det er fascinerende, at motion i den grad sætter gang i vores hjernehormoner, så vi kan opleve hele følelsesklaviaturet fra suset til mismodet. Det kan være godt at vide, at der bare er tale om biokemiske processer, hvis man hænger lidt med næbbet dagene efter en fodboldkamp eller et maratonløb. Man kan vælge at tage den med ro og mærke efter. Man er rigtig meget i live. Spørgsmålet er imidlertid, om glæden under og lige efter kampen opvejer det mentale dyk, du oplever i dagene efter. Hvis det ikke er tilfældet, så kan du eventuelt finde en måde at skrue ned for den intensitet, hvormed du dyrker fodbold.