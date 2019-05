Copenhagen Marathon skal være et bæredygtigt løb

Uden mad og drikke dur maratonløberen ikke.

De færreste tilbagelægger 42,195 kilometer i løbesko uden at fylde depoterne op undervejs på ruten. Således også under Copenhagen Marathon, hvor løberne kan drikke vand og energidrik ved depoter og dermed erstatte noget af den væske og de kulhydrater og salte, som kroppen bruger under strabadserne. I år forventer arrangøren Sparta at stille omkring 200.000 plastikkopper klar på borde placeret på ruten.

Det er et astronomisk tal, måske giver det bedre mening at tale om 2.000 rør med hver 100 kopper i? Under alle omstændigheder er netop forbruget af kopper et af de områder, som Sparta har kig på i bestræbelserne på at gøre byens maratonløb til en miljø- og klimamæssig bæredygtig begivenhed.

»Vi skal kigge på alle elementer i løbet gennem de kommende fem år for at skabe et bæredygtigt løb. Sammen med Idrættens Innovationslab og Københavns Kommune griber vi først fat i alle vores krus og laver tests for at finde nogle produkter, der både er bæredygtige og fungerer for løberen. Vi har allerede testet nogle kopper, men de opløste nærmest sig selv, når de stod med væske i. Forhåbentlig finder vi en løsning allerede til næste års løb«, siger Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta.

Kopperne er kun første skridt. Strømforbrug er et andet eksempel på et område, der skal gås igennem med en tættekam, lyder det fra Sparta, der sparrer med løbsarrangører i udlandet for at finde bæredygtige løsninger. Et tredje eksempel er de T-shirts, der automatisk er en del af startpakken, når man melder sig til Copenhagen Marathon. De fleste løbere mangler dog ikke tøj, så hvorfor skal de tvinges til at købe en løbstrøje for at deltage i hovedstadens maratonløb?

»Det er også med i vores overvejelser, om vi skal gøre det frivilligt, om man vil have en T-shirt med. Men det er ikke en diskussion, vi har taget endnu, så jeg kan ikke love noget. Vi sørger dog altid for at levere en T-shirt i en høj kvalitet, så den ikke blot ender i bunden af skabet. Folk er superglade for produktet, der lever videre ude på løberuterne efter maraton. Jeg er derfor sikker på, at vi ville få en del kritik, hvis vi fjernede T-shirten helt, men et tilvalg er en mulighed«, siger Dorte Vibjerg.

Stadig klart flest mænd

Prisen for at deltage i løbet varierer. Jo tidligere man melder sig til, jo billigere. I skrivende stund koster et startnummer 695 kroner. På løbsdagen lidt mere. Uden en T-shirt ville prisen falde, men næppe ret meget, da Sparta har en god aftale om at købe løbetrøjer, blandt andet fordi arrangøren nogenlunde ved, hvor mange der skal bruges. Små 700 kroner for at løbe 42,195 kilometer ligger nogenlunde på niveau med prisen for at være med i andre sammenlignelige løb i udlandet, siger Dorte Vibjerg.

»Det er ikke en pengemaskine overhovedet. Vi tjener ikke penge på at lave maraton i det setup, vi har. Det løber rundt, men ikke mere«, lyder Dorte Vibjergs svar til løbere, der måtte mene, at et startnummer er blevet en stor udskrivning.