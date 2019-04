Pas på med ingefæren: Et stort indtag kan øge risikoen for abort Nye undersøgelser tyder på, at et stort indtag af ingefær hos gravide kan øge risikoen for abort.

Gravide kvinder er ofte blevet rådet til at afhjælpe morgenkvalmen med ingefær. Men det skal man måske overveje en gang til.

For store mængder ingefær kan nemlig have en negativ påvirkning på graviditeten. Derfor bør gravide ikke indtage ingefær i form af shots og kosttilskud.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse på baggrund af en ny vurdering, som DTU Fødevareinstituttet har foretaget for styrelsen.

Her tyder rotteforsøg på, at et stort indtag af ingefær kan øge risikoen for abort.

Kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen fortæller, at styrelsen længe har været både bekendt med og oplyst om mistanken ved ingefær.

Men en stigende tendens får nu styrelsen til at råbe vagt i gevær.

»Det, der er vores bekymring, er, at man nu ser en tilbøjelighed til, at folk indtager flere og flere af de her meget koncentrerede shots - også hvis man er gravid«.

»Det er nok ikke hensigtsmæssigt, at man gør det med den mistanke i baghovedet. Og der går vi med livrem og seler og prøver at være forsigtige i vores tilgang på den måde, at vi fortæller offentligheden om det«, siger Henrik Dammand Nielsen.

Gravide kan fortsat spise ingefær

Undersøgelsen viser ikke, hvilke indholdsstoffer det er i ingefær, der øger risikoen. Kontorchefen vil ikke afvise, at man på sigt vil undersøge det nærmere.

Han oplyser desuden, at gravide fortsat kan spise mad krydret med ingefær som del af en varieret kost.

En varieret kost er også den bedste måde som gravid at navigere rundt i, hvad man må og ikke må indtage af fødevarer.

»Man skal lade være med at lade sig lokke af nemme løsninger, der går ud på at indtage et eller andet i meget høje koncentrationer«.

»Hvis man bare spiser en varieret kost, så løber man ikke den her risiko«, siger Henrik Dammand Nielsen.

ritzau