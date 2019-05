Spørg Bente Klarlund: Kroppen syrer til, når jeg har været til gymnastik

FOR ABONNENTER

Marianne Olesen: Jeg går til gymnastik, linedance og cirkeltræning hos pensionistidræt, og det er aldeles glimrende, jeg elsker at røre mig. Dog: For tiden syrer jeg til under mandagens gymnastik, så jeg næsten ikke kan være med, kravler op til 2. sal, når jeg kommer hjem, og må lægge mig 5-10 minutter, før jeg fortsætter min livlige dag. Under onsdagens linedance (godt for koncentration, koordination og balance) og fredagens cirkeltræning (supersocialt, da vi er sammen to og to) er der ingen problemer.