Klarlunds klumme: Det smukkeste forår er højsæson for depression og selvmord

Aldrig har det været så smukt som i år, siger vi også i år. Anemoner, hulrodede lærkesporer og ramsløg vælder frem. Lyset kommer, træerne springer ud, fuglene fløjter, det er forår. Se, hvor de hvide træer står smukt mod den blå himmel! Se knopperne. Klicheerne står i kø, når vi udtrykker vores glæde over farverne, duftene og lyset. Det er forår, vi er overstadige og har en uovervindelig trang til at fortælle hinanden, hvor heldige vi er, at vi er til, at vi er lige her, og at det også i år er blevet forår. Det smukkeste forår nogensinde.