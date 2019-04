GUIDE: Sådan fjerner du en flåt

FOR ABONNENTER

Mellem 6.000 og 7.000 lægebesøg om året, heraf 200-300 med lange indlæggelser og alvorlige mén til følge. Det er, hvad Danmarks farligste dyr hvert år har på samvittigheden. Og nej, det er ikke hugormen, vi taler om. Ikke fjæsingen eller hvepsen – selv om den er deroppe ad – og da slet ikke ulven, der endnu har til gode at øve skade på et menneske. Den tvivlsomme ære går i stedet til et noget mindre spektakulært dyr, et undseligt lille kræ med det latinske navn Ixodes ricinus.