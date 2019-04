»Du må komme og redde mit barn«, sagde Susan. 45 sekunder efter var hjælpen der

Tre gode råd

Hvad gør man under hjertestop?





Anne Skare Nielsen foreslår:

1. »Træk vejret og bevar roen, for det skal gå hurtigt. Du kan altid gå i panik senere. Og i sådan en situation er det dårlig timing«.

2. »Få installeret de apps på telefonen, der kan redde liv. 112-appen, hvor din lokation bliver delt med alarmcentralen. Hjerteløber-appen, hvor du kan træde til ved et hjertestop nær dig. Registrer dig, og du kan med det samme tjekke, hvor i dit område den nærmeste hjertestarter er. Og hvis ikke du kan eller vil aktivt afsted, så installer på din mobil hjertestarter-appen – så kan du se hvor der er hjertestartere i nærheden«.

3. »Prøv noget der minder om situationen – test dig selv. I menuen i hjerteløber-app’en er der et punkt, der hedder ’test alarm’. Prøv den et par gange, så får du også gået en tur. Og du vil ikke blive så forskrækket, den dag alarmen går. Jeg har selv taget et hjertestarter-kursus, men det er ikke det samme at sidde med en dukke, som at side med et livløst menneske i virkeligheden. Så brug fem minutter ved at prøve på hinanden«.





