Brug for flere penge: Sundhedsminister vil genoprette psykiatrien

FOR ABONNENTER

En halv milliard kroner fordelt over fem år til psykiatrien stod centralt, da regeringen og Dansk Folkeparti for en måned siden præsenterede en politisk aftale om en reform af sundhedsvæsnet. Men allerede nu erkender sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der skal flere penge til for at sikre »en genopretning af psykiatrien«.