Næsten to millioner danskere bor i områder med lægemangel

Der har i lang tid været mangel på praktiserende læger i Danmark, men det viser sig nu som et større problem end hidtil.

1,8 millioner danskere bor i lægedækningstruede områder, viser en ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Tallet var i januar 2018 609.320 borgere, men omfatter altså nu, ifølge PLO, næsten to millioner danskere.

Et lægedækningstruet område betyder, at der er problemer med at sikre praktiserende læger til alle borgere.

Ikke kun i udkantsdanmark

Analysen lægger også vægt på, at manglen på praktiserende læger nu også er stor i nogle af landets største byer. København og Esbjerg er begge betegnet som lægedækningstruede byer i den nye analyse.

Tidligere blev det kun anset som et problem i det såkaldte udkantsdanmark.

Analysen fra PLO påpeger, at det på den korte bane er vigtigt, at regionerne tilbyder initiativer til at fastholde de ældre praktiserende læger, der overvejer at stoppe.

På den lange bane vil organisationen have regeringen og Folketingets øvrige partier til at sørge for, at flere speciallæger bliver uddannet i almen medicin. På den måde kan man sikre, at nye læger står klar til af afhjælpe manglen de kommende år.

ritzau