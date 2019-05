Hemmelig rapport udløste en mailkrig mellem ledende overlæge og regionsdirektør

FOR ABONNENTER

Sent om aftenen onsdag 24. april blev en mand på 28 år anholdt af politiet vest for Aarhus og mistænkt for tidligere samme dag at have slået to mennesker ihjel med økse og kniv. Han blev beskrevet som psykotisk ved anholdelsen og var på grund af sin mentale tilstand ikke i stand til at møde op ved Retten i Aarhus, da han dagen efter blev stillet for en dommer. Her blev han varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for dobbeltdrab. På baggrund af en vurdering fra en speciallæge afgjorde dommeren, at manden under fængslingen skal opholde sig på en psykiatrisk afdeling, hvor han kan modtage behandling.