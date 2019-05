Bente Klarlund: At skabe rammer, der gør det nemmere at leve sundt, burde være et helt centralt emne i valgkampen

FOR ABONNENTER

Midt i valgkampen har vi lært, at det ikke kun er fuglene og de frække damer, der trækker. Demografien trækker også. Det demografiske træk er et udtryk for, hvor mange flere penge det offentlige skal bruge for at kunne levere den samme service som året før. Og det kommer til at koste, primært fordi der bliver flere og flere ældre. Hvis vi fremover skal sikres en tidssvarende service, kræver det ifølge Finansministeriet en vækst i det offentlige budget på 1,2 pct. om året. Det er langt fra regeringens tidligere udmelding om nulvækst og langt fra de 0,8 pct., DF har kastet på bordet. Med Venstres udmelding om, at vi fortsat skal kunne sikre velfærd på samme niveau trods den demografiske udvikling, er prioriteringen af velfærd blevet et centralt emne i valgkampen.