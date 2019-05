Bente Klarlunds klumme: Chokpris på cigaretter skal gælde alle — både unge og ældre

Man svigter de svageste og lader dem dø ti år for tidligt ved ikke at hæve prisen på tobak for alle.

Prisen på pakken er sat til debat i valgkampen. Og det er godt. Desværre har flere politikere fået koblingen mellem cigaretpriser og ulighed galt i halsen og tror, at en højere pris vil øge uligheden. Men det er faktisk lige omvendt. Man svigter de svageste ved ikke at sætte prisen op. Når prisen sættes op, er der færre, der ryger. I Norge koster en pakke cigaretter 100 kr., og kun 3 pct. ryger. I Island er pakkeprisen 70 kr., og 7,2 pct. ryger. I Danmark er prisen på pakken 42,5 kr., og 15,6 pct. ryger. Selv om målet med en højere pris på pakken er at forebygge, at børn og unge overhovedet begynder, er sidegevinsten, at mange voksne rygere også stopper.