Spørg Bente Klarlund: Når vinelskeren bliver hundesyg af at drikke vin

Karen: Efter mange år i en vinklub har jeg nu næsten opgivet at drikke vin, for jeg tåler ikke blot 1-2 glas. Det er rigtig træls ikke at kunne nyde et glas vin til god mad, og i mange sammenhænge er det irriterende at skulle forklare sig, hver gang jeg må afslå et glas vin. Jeg har desperat og igennem flere år forsøgt at finde årsagen, bl.a. ved at prøve sulfitfri vin, økologisk vin, holde mig til hvidvin, holde mig til bestemte druer osv.