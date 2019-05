Tobaksproducenter: Det er yderst indgribende, belastende og krænkende for os

Det kommer til at tage længere tid at købe en pakke smøger, siger industrien. Venstre foreslår neutrale cigaretpakker uden logo og med samme kedelige farve. Det har rød blok ønsket i flere år, så nu er der et flertal hen over midten.