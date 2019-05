Hun er bedst egnet: Economist-klumme elsker Vestager

FAKTA

EU’s vigtigste organer

EU-kommissionen: Kommissionen er EU’s udøvende magt. De foreslår ny lovgivning og kontrollerer at medlemslandende overholder gældende love og regler. Formanden for kommissionen vælges af EU-rådet og parlamentet, og herefter er det formanden, der sammensætter resten kommissionen. Alle medlemslandende har en kommissær hver.

EU-kommissionen kan sammenlignes med en regering, og kommissærene kan sammenlignes med ministre. Kommissionen er EU’s udøvende magt.

Rådet for Den Europæiske Union (Ministerrådet): ’Rådet’ er faktisk ikke et råd, men flere forskellige samlinger af nationale repræsentanter for bestemte områder. Alt efter, hvad der er på dagsordenen sender medlemslandende en repræsentant på ministerniveau. Hvis det for eksempel handler om landbrug, vil det være medlemslandenes landbrugsministre, der udgør Rådet for Den Europæiske Union/Ministerrådet.

Rådet for Den Europæiske Union er både beslutningstagende og lovgivende.

Det Europæiske Råd (kaldes også EU-rådet, for at gøre forvirringen total): Det Europæiske Råd/EU-rådet består af alle medlemslandens stats- og regeringschefer. Når EU-rådet holder møder delager formanden for EU-kommissionen, EU’s ’udenrigsminister’ og EU-rådets egen præsident.

Det er Det Europæiske Råd, der fastsætter EU’s overordnede politiske retningslinjer. De udfører ikke nogen lovgivende funktioner, men står for unionens udvikling og politiske retning.

Europa-Parlamentet: Europa-Parlamentet er det eneste organ, hvor repræsentanterne er direkte valgt af den europæiske befolkning. I parlamentet sidder 751 parlamentarikere fra alle medlemslandende. Danmark har lige nu 13 medlemmer af Europa-Parlamentet, og når Brexit engang lykkes for Storbritanien vil Danmark få en 14 plads. Alle de nationale partier opdeler sig i grupper i parlamentet og sidder i en form for europæiske partier sammen med ligesindede.

Parlamentet behandler og vedtager love. Det er parlamentet og Ministerrådet, der udgør EU’s lovgivende magt. Parlamentet kan sammenlignes med vores Folketing, dog i noget større format.

Kilde: Folketingets EU-oplysning.

