Sygeplejersker har for travlt til at rapportere utilsigtede hændelser

Hver fjerde sygeplejerske fik ikke rapporteret, sidst de kom ud for en hændelse, der kunne være til skade for en patient, viser undersøgelse.

Systemet er på alle måder en god idé:

Når en ansat på et sygehus opdager, at et eller andet er gået galt i forbindelse med behandlingen af en patient, skal vedkommende indberette det til en landsdækkende database, så sundhedsvæsenet forhåbentlig kan forhindre, at det sker igen.

Med systemet hører myndighederne om, når medicin ved en fejl er blevet forbyttet, eller hvis noget er gået galt under en operation. Med systemet tikkede der sidste år omkring 200.000 indberetninger om såkaldte utilsigtede hændelser ind fra læger og sygeplejersker. Og på den her måde er tusindvis af patienter gennem tiden blevet reddet fra skader, man kan komme ud for under sin indlæggelse, fordi der på baggrund af indberetningerne hvert år bliver rettet op på procedurer.

Men hvordan kan systemet lære af de fejl, der ikke bliver registeret?

Det kan det ikke.

Fakta Utilsigtede hændelser En utilsigtet hændelse er et fagbegreb, som dækker over en fejl eller noget, som ikke skulle være sket i sundhedsvæsenet, og som endte med at forvolde – eller potentielt kunne havde forvoldt – en patient skade. Ansatte i sundhedsvæsenet har siden 1. januar 2004 været forpligtet til at rapportere alle de utilsigtede hændelser, de kommer ud for, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Man kan gøre det anonymt, hvis man har lyst til det. Patienter og deres pårørende kan også rapportere utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed samler og analyserer hændelserne med henblik på at tage ved lære af dem, ligesom ledelsen på de enkelte sygehuse også er forpligtet til at undersøge, hvordan de utilsigtede hændelser, der bliver indberettet, kan undgås i fremtiden. I 2018 analyserede sundhedsmyndighederne næsten 200.000 rapporter om utilsigtede hændelser. Vis mere

Og derfor er det også en dårlig nyhed, som Dansk Sygeplejeråd denne måned offentliggjorde i en rapport.

I en interviewundersøgelse blandt over 2.000 sygeplejersker, som fagforeningen har gennemført, svarer hver fjerde, at de aldrig fik rapporteret den seneste utilsigtede hændelse, de var ude for.

Hvorfor? Fordi de ikke havde tid, oplyser lidt over halvdelen, hvilket er en stigning på 37 procentpoint sammenlignet med for 6 år siden, hvor Dansk Sygeplejeråd gennemførte en lignende undersøgelse.

Tallene vækker bekymring hos Danske Patienter, som er paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger i Danmark.

»Vi går glip af meget vigtig viden. Vi ved, at fejl hvert år fører til dødsfald og forlænget sygdom hos patienter. Derfor er det vigtigt, at der bliver rapporteret ind, så vi får et samlet billede, som kan afsløre mønstrene og de steder, hvor fejlene sker«, forklarer Annette Wandel, som er vicedirektør i organisationen.

Vi går glip af meget vigtig viden Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter

At halvdelen af sygeplejerskerne angiver travlhed som årsag til, at de senest ikke fik indberettet en hændelse, som skete, selv om den ikke måtte ske, overrasker ikke Annette Wandel.

»Det afspejler det pres, som vi ved er derude. Men det bider sig selv i halen. Presset producerer flere fejl, og så bliver behandlingerne dyrere. Så vi er i gang med en rigtig dårlig spiral«, mener vicedirektøren.

Hun peger på tre steder, hvor man bør sætte ind, hvis der skal kunne rettes op på problemet:

Presset på sundhedsvæsenet skal lettes med flere ressourcer. Derudover bør ledelsen på de enkelte sygehuse blive bedre til at sørge for, at der bliver sat fokus på at huske at indberette. Og så skal der arbejdes på at skære overflødige procedurer væk, så der bliver bedre tid ude på afdelingerne, mener Danske Patienter.

Koster milliarder

Dansk Sygeplejeråd sætter i sit fagblad i denne måned fokus på utilsigtede hændelser.

I bladet kan man læse, at sundhedsøkonom Søren Rud Kristensen, som er lektor ved Syddansk Universitet og Imperial College London, anslår, at hændelserne generelt koster det danske sundhedsvæsen omkring 14 milliarder kroner om året. Med et »forsigtigt bud« vurderer han, at samfundet potentielt kunne spare et sted mellem 4 - 10 milliarder, som kunne bruges på at behandle andre patienter, hvis det lykkedes at få bugt med de utilsigtede hændelser, der faktisk kan undgås.

Hændelserne koster også menneskeliv. I et notat i 2015 forsøgte Dansk Selskab for Patientsikkerhed at sætte tal på det: Her estimerede organisationen, at skader på patienter, som sker under en indlæggelse, årligt forårsager mellem 1.200 og 3.000 dødsfald i Danmark.

»Jeg har ikke nogen indikation på, at det tal har flyttet sig«, fortæller Inge Kristensen, som er direktør i organisationen, hvis arbejde blandt andet går ud på at indsamle og formidle viden om patientsikkerhed.