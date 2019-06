Bente Klarlund: To børn i hver skoleklasse vil dø af rygning. Det kan være dit barn eller barnebarn

FOR ABONNENTER

Prisen på tobak kom i dén grad på den politiske dagsorden, mens valgkampen rullede. Det resulterede i politisk opbakning til en prisstigning på pakken. Og det er fantastisk godt, for højere priser er uden sammenligning det mest effektive redskab til at begrænse rygning blandt børn og unge. Og det er dem, det hele drejer sig om. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med om voksne mennesker ryger eller ej. Det kan godt gøre mig ked af det, især hvis det er nogen, jeg holder af. Men det er op til den enkelte voksne at vælge livsstil. Problemet er bare, at en teenager ikke kan overskue konsekvensen af sine valg, så her må både forældre og samfund træde i karakter.