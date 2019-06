FOR ABONNENTER

Søren Bjørnø: Tak for din artikel om havearbejde. Synes dog, du glemmer en ting, som vi selv sætter stor pris på, nemlig kontakt til en nabo med praktisk hjælp begge veje rundt og fin social kontakt. Det betyder meget for os, at vi kan hjælpes ad og passe lidt på hinanden over hækken.