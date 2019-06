Læge: De ydre skader kan være minimale, men de indre kan være massive efter lynnedslag Selv om et lyn kun er i kroppen i et splitsekund, kan spændingen give uoprettelige skader, fortæller overlæge.

Det kan medføre meget alvorlige, varige skader, hvis man bliver ramt af et lynnedslag.

Det fortæller Rikke Holmgaard, der er brandsårsansvarlig overlæge på Rigshospitalet, hvor ofre for blandt andet lynnedslag bliver bragt til.

»Man har meget svært ved at se, hvor store skaderne er, hvis man er blevet ramt direkte af lynet. De ydre skader kan nemlig være minimale, men de indre skader kan være massive«, siger hun.

En 58-årig mand blev onsdag aften ramt af lyn i Københavns Lufthavn. Manden blev hastet til Rigshospitalet, og Københavns Politi fortalte torsdag morgen, at han skulle være uden for livsfare.

Rikke Holmgaard har ikke haft noget med den konkrete sag at gøre og udtaler sig derfor generelt om sine erfaringer med skader forårsaget af stærk strøm, herunder lynnedslag.

Mens påvirkning med meget stærk strøm kan forårsage hjertestop med det samme, kan det også gøre stor skade på de indre organer på sigt, fortæller overlægen.

»Den meget stærke strøm kan på sin vej gennem kroppen ødelægge så meget væv, at man får nyreskader, fordi vævet skal udskilles gennem nyrerne«.

»Men det påvirkede væv i kroppen, for eksempel muskler, kan også hæve så meget op, at der ikke er plads til det. Og så kan muskelvævet blive knust, hvilket kan føre til, at man mister en arm eller et ben, hvor strømmen er gået igennem«, siger Rikke Holmgaard.

Gode chancer for overlevelse

Det til trods er der dog gode chancer for at overleve et lynnedslag.

»Det er klart, at hvis man ligger med hjertestop alene på en mark, så er overlevelseschancerne ikke gode. Men får man førstehjælp på stedet og kommer til et sygehus, så er chancerne gode«.

»Det er dog meget vigtigt, at man på sygehuset får undersøgt, hvad der kan være ødelagt i kroppen og følger det tæt«, siger overlægen.

DMI registrerede i onsdagsdøgnet lige under 1800 lynnedslag over land.

ritzau