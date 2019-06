Bente Klarlund: Lad kliniske forsøg med patienter foregå digitalt

FOR ABONNENTER

Da jeg forlod Folkemødet i Allinge, blev jeg akkompagneret af lyn og torden. Et langvarigt skybrud betød, at jeg bogstaveligt talt stod i vand til knæene. Men selvom jeg således måtte kæmpe mig gennem vandmasserne, tænkte jeg glad, at det også i år var en berigende oplevelse at deltage i debatter og lære nye mennesker, holdninger og tænkemåder at kende. Det gik f.eks. op for mig, at mødet mellem læge og patient snart vil komme til at antage nye former.