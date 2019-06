Nyhedsbureauet The Intercept kan afsløre flere års telefonsamtaler og chats, der viser, at den berømte brasilianske dommer Sergio Moro på ulovlig vis rådgav og vejledte anklagemyndigheden for at få ekspræsident Lula da Silva dømt for korruption før sidste års valg trods meget svage eller frit opfundne beviser.

