Amanda Vagner Christiansen drikker sig ikke længere fuld: Alkohol skal være et tilvalg frem for et fravalg

For godt og vel 5 år siden stoppede Amanda Vagner Christiansen med at drikke sig fuld. Hun er blevet mødt af mange fordomme og har følt sig uden for fællesskabet, men i dag er hun glad for sin beslutning. Og hun håber, at det en dag bliver acceptabelt at takke nej til alkohol i Danmark.

Amanda Vagner Christiansen sidder til en fest i 2.g. Alle hendes venner og veninder er berusede. Alle er glade. Amanda har det også sjovt. Hun griner og deltager i de mange drukspil, der er en selvfølge. Men der er noget, hun skjuler. For ikke at blive lukket ude af fællesskabet. For ikke at blive stemplet. Inden forfesten har hun købt energidrik – ikke blot for at holde sig frisk, men også for at have noget at hælde op i sit glas. Ingen kan se, at det ikke er alkohol, hun drikker. Derfor bliver hun som alle andre i klassen. Hun er en del af fællesskabet.