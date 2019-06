Statsministeren Lars Løkke Rasmussen (V) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) indvier den 27. februar 2017 det nye hospitalsbyggeri i Skejby. Hospitalet er det første - og største af 15 kvalitetsfondsbyggerier, der i disse år skyder op over hele landet. For 12 år siden ønskede staten at bruge 13 milliarder kroner på supersygehuset i Aa. Efter finanskrisen blev ambitionerne neddroslet og prisen endte på det halve.