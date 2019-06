Problemet er tilbage: Sygehusansatte fragter is og kolde klude i kamp mod heden

Et airconditionsystem blev sparet væk, da supersygehuset i Skejby ved Aarhus skulle bygges. Der skulle være råd til en helikopterlandingsplads. Supersygehuset, der blev indviet i 2017, skulle oprindeligt have kostet 13 milliarder kroner, men efter finanskrisen blev budgettet halveret.

Og airconditioningen er savnet.

Sidste sommer nåede temperaturerne op på 30 grader inde på stuerne, og igen i år lider patienterne under sommervarmen. Ifølge DR er der i øjeblikket 26 grader på stuerne.

»Hvis vi får en sommer som sidste år, så er udfordringen fuldstændig den samme«, siger Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

På søndag bliver det 33 grader, venter DMI.

Personalet forsøger ligesom sidste år at gøre, hvad de kan, for at patienterne har det godt, men det er en svær opgave.

»Det er tid og ressourcer, som vi skal bruge på at hente vand, kolde klude og is og andet godt. Det går jo fra kerneopgaven, som er at yde en god pleje, behandling og rehabilitering. Det er jo ikke fordi, der kommer flere på arbejde, fordi vi runder 30 grader«, siger Jacob Gøtzsche.

Løsning om et år

Sidste sommer sagde formanden for Region Midtjylland til DR, at supersygehuset havde et år til at finde en løsning. Om en måned er der gået et år, og der kommer til at gå et år mere før supersygehuset får temperaturerne ned.

Formanden for Region Midtjylland Anders Kühnau (S) mener dog, at hans udtalelse skulle forstås på en anden måde.

»Jeg har ikke lovet, at der ville være køling den her sommer. De fik et år til at finde en løsning, og det har de sådan set også fundet. Det er det, vi er ved at projektere nu«, siger Anders Kühnau.

Det var altså et år til at finde en løsning, og et år til at implementere.

Regionsrådet har udarbejdet et forslag til et kølesystem, der vil sænke temperaturen fem grader. Det kommer til at koste omkring 14 millioner kroner, og der er nu afsat 100.000 kroner til at udforme det konkrete forslag. Først når det er klart, skal politikerne i regionen tage stilling til, om de vil bruge de 14 millioner kroner på et nyt kølesystem på Aarhus Universitetshospital.

»Jeg har en forventning om, at vi har et system på plads næste sommer«, siger han og forklarer, at det nuværende ventilationssystem er blevet justeret, så temperaturerne burde kunne holdes længere nede.

Ifølge Søren Kvistborg, der er teknisk chef på sygehuset, er automatikken på solafskærmningen ved vinduerne bedre i år.

»Vi har fået vores solafskærmning indkørt og dermed driftoptimeret, så den er aktiv tidligere, end den var sidste år. Og så håber vi også på, at vi har fået kommunikeret tydeligt, at man ikke skal åbne vinduerne«, siger han til DR, men forklarer, at ventilationssystemet ikke køler. Hvis der er 26 grader uden for, så blæser ventilationssystemet 26 grader varmt luft ind.

Besparelser

De høje temperature er langt fra det eneste problem, som supersygehuset står over for. De skal spare flere hundrede millioner over de kommende fire år.