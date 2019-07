For højt blodtryk er en lumsk affære: Få det tjekket jævnligt, hvis du er over 40

FOR ABONNENTER

Jeg er verdens dummeste mand. Sådan sagde min lægekollega i et interview i ’Sundhedsmagasinet’. Han havde fået et blodtryksapparat som gave. Det kastede han ind i et skab, indtil det en dag kom til syne igen. Så målte han sit blodtryk, der viste sig at være alt for højt. Han konkluderede, at der var noget galt med apparatet. Nogen tid efter faldt han pludselig om og kunne ikke bevæge højre side af kroppen. Talen var også forstyrret. Årsagen var en blodprop i hjernen, formentlig som følge af forhøjet blodtryk gennem længere tid.