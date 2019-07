Spørg Bente Klarlund: Sjælden hudlidelse rammer oftest kvinder

FOR ABONNENTER

Marianne Christensen: Jeg er en kvinde på 75 år og er så uheldig at have fået hudsygdommen lichen sclerosus. Jeg forstår på min gynækolog, at mange slet ikke kender til lidelsen, og at langt de fleste kvinder bliver fejldiagnosticeret, som jeg desværre selv er blevet. Man tror, det blot er tynde slimhinder, evt. svamp, og det behandles man for med stikpiller og Brentacort-salve til ingen verdens nytte. Efter en måned uden effekt konsulterede jeg en gynækolog, som konstaterede ovennævnte hudlidelse. Efterfølgende har jeg underrettet alle kvinder i min omgangskreds, da 1 ud af 70 kvinder får det.