Nu kan 15-årige melde sig som organdonorer Lovændring sænker aldersgrænse for tilmelding til donorregister. Men forældre til 15-17-årige kan sige nej.

Fra i dag kan unge mellem 15 og 17 år også melde sig som organdonorer.

Det skyldes en ændring i sundhedsloven, der træder i kraft per 1. juli 2019. Ændringen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget sidste år.

Hidtil har aldersgrænsen for at tilmelde sig donorregistret været 18 år.

Hvis en donation bliver aktuel, inden personen er fyldt 18 år, kan forældrene dog modsætte sig donationen.

Selv om det er en stor beslutning, er de unge i stand til at træffe den, siger chefkonsulent Maria Herlev Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen.

»På en lang række områder inden for sundhedsvæsenet er der allerede en grænse på 15 år for, hvornår man giver samtykke til behandling«.

»Så at det også bliver muligt for organdonation, stemmer godt overens med, hvordan det er inden for andre områder i sundhedsvæsenet«, siger hun til Ritzau.

Ifølge chefkonsulenten er det dog en god idé at rådføre sig med familien, inden man giver samtykke til organdonation.

» De 15-17-årige er i stand til at træffe sådan en beslutning, men vi opfordrer altid til, at man snakker med familien om det, siger hun.

Risikoen for, at de helt unge kommer i en situation, hvor de kan donere organer, er ikke stor, understreger hun:

»Heldigvis er der ikke ret mange i den aldersgruppe, der dør. Og der er endnu færre, der bliver donorer.

»Så det primære formål er ikke nødvendigvis flere organer. Det er bare vigtigt, at man kan være med til at bestemme over sin egen krop.

»Når først man én gang har ladet sig registrere, så bærer man jo beslutningen med sig. Det kan selvfølgelig ændres, når man vil. Men vi synes jo, man skal tage stilling så tidligt som muligt, siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

Undersøgelser viser ifølge Dansk Center for Organdonation, at to ud af tre danskere aktivt har tilkendegivet deres holdning ved enten at registrere sig i donorregistret, fortælle deres pårørende om deres holdning eller ved at udfylde et donorkort.

Det betyder også, at en tredjedel af danskerne ikke aktivt har taget stilling.

477 patienter stod på venteliste til at modtage et organ ved udgangen af 2018.

ritzau